Aragón renueva el convenio con la privada para reducir las lista de espera

El acuerdo con la sanidad privada incluye procedimientos de cirugía menor, mayor ambulatoria y hospitalización. La vicepresidenta Vaquero señala que lo importante es dar respuesta a las necesidades de los aragoneses. Desde el Departamento de Sanidad destacan que este tipo de acuerdos marco son una herramienta estratégica que permite reforzar el sistema público de salud, garantizando que ningún paciente quede atrás por falta de capacidad asistencial. Es una fórmula que combina eficiencia, agilidad y equidad, y que demuestra el compromiso del Gobierno de Aragón con una sanidad pública moderna, accesible y centrada en las personas.

Cribados

Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas se reúnen hoy, en Madrid, después del plantón de los consejeros de las regiones gobernadas por el PP que tuvo lugar en Zaragoza por la polémica de los cribados. Antes de ese encuentro, el responsable de la sanidad aragonesa, José Luis Bancalero, ha acusado al Gobierno de España de falta de rigor y de alarmismo sobre la gestión de ese tipo de pruebas para detectar casos de cáncer de mama y colorrectal. Bancalero insiste en que no ocultan los datos y que son transparentes. Por eso, piden al Ministerio que habilite una plataforma para poder volcar todas las cifras.

En esa reunión, las Comunidades Autónomas han reclamado soluciones al Ministerio para paliar la falta de profesionales. Según sus cálculos, hacen falta 4.500 médicos de Atención Primaria en todo el país. De hecho, un informe de la Organización Médica Colegial concluye que más de la mitad de los médicos jóvenes españoles sufren el conocido como síndrome del trabajador quemado, que se caracteriza por un fuerte agotamiento emocional, y desemboca en problemas psicológicos y físicos y en un descenso notable del rendimiento laboral.

La situación afecta principalmente a los MIR. Uno de cada cuatro médicos jóvenes ha tenido que coger la baja, dos de cada tres padecen insomnio y el 38% toma ansiolíticos o alcohol. El presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, también pone el acento en la precariedad económica de los profesionales.