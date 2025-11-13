Aragón refuerza el operativo de vialidad con más efectivos y maquinaria

A estas alturas de noviembre, el Gobierno de Aragón ya tiene preparado el operativo de vialidad para mantener las carreteras a punto durante el invierno. Se suele activar del 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, en general, aunque ya está listo ante posibles inclemencias que pueda traer la borrasca en próximos días.

Este año el operativo, centrado en el mantenimiento preventivo o en la limpieza de carreteras, crece gracias a la aportación de medios humanos y materiales de las empresas que ejecutan mejoras en la red gracias al plan extraordinario. Así, el dispositivo contará con más de 150 efectivos y 65 quitanieves, ocho más que la temporada pasada.

El director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, ha destacado otra novedad. La adhesión al sistema de información de la aplicación Iglú de la DGT. Algo que permitirá mejorar la información que recibe el ciudadano en tiempo real sobre posibles incidencias en las carreteras.

Algunas de las más habituales suelen producirse en el Pirineo. Por eso, en el marco del plan de vialidad, varios nivólogos analizarán con drones el estado de la nieve en puntos donde son frecuentes los aludes, en la A-135 de acceso a Ordesa, en la A-139 en Llanos del Hospital y en la A-2606 en el Balneario de Panticosa.