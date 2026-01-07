Aragón reduce la lista de espera quirúrgica en casi 2.000 personas en 2025

En el último año la lista de espera quirúrgica de más de 180 días en Aragón se redujo en casi 2.000 personas, un 26,4% respecto a diciembre de 2024. Pese al aumento de la demanda, gracias al aumento de operaciones, se ha logrado más que duplicar el objetivo del plan de choque de Sanidad, que preveía bajar las listas de espera en 2025 un 10%.

Las esperas se redujeron especialmente en oftalmología, en cirugía oral y general, pero también en traumatología, que es la especialidad con más demora. A día de hoy, hay 5.5540 personas esperando a ser operados en Aragón.

Datos que ha ofrecido en rueda de prensa la directora de Atención Hospitalaria del Salud, Sara Guillén, quien ha destacado que, además de bajar las listas de espera de más de seis meses, se ha reducido la demora media de todos los pacientes. Se sitúa en 132,26 días, dos semanas menos que en agosto de 2023. Ha detallado que, en 2025, el 70% de todas intervenciones se hicieron antes de 180 días y, el 43,5%, en menos de 90 días.

Eso sí, pese a la reducción de listas de espera a lo largo de 2025, en diciembre se produjo un repunte de las demoras respecto a noviembre, por el impacto de las vacaciones de Navidad y el de la huelga sanitaria. “Aumentó un 1,89% sobre el mes anterior, en 103 pacientes. La huelga de los sindicatos médicos obligó a suspender más de 830 intervenciones programadas, de las que unas 400 eran de pacientes con demoras superiores a 180 días”, ha informado.

Situación en las urgencias

Durante el periodo navideño ha aumentado la presión asistencial, como suele ser habitual. Del 24 de diciembre al 5 de enero se atendieron 21.900 urgencias en los hospitales aragoneses. El lunes pasado fue un día especialmente complicado, y de momento, la presión se mantendrá alta por las vacaciones de los profesionales y por el impacto de las infecciones respiratorias agudas.

Esta Navidad no se han cerrado apenas camas y se ha recurrido a aquellas reservadas a cirugías que no requieren ingreso para agilizar la hospitalización de los pacientes que lo necesitan. También se han hecho derivaciones en Zaragoza desde el Miguel Servet al Hospital General de la Defensa o al hospital San Juan de Dios.

Para atender el aumento de pacientes, se ha reforzado además el personal de los centros en distintas categorías. Guillén espera que a lo largo de esta semana y la que viene la situación de presión se vaya aliviando en todos los centros.