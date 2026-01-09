Aragón recibirá 630 millones más con el nuevo modelo

El Gobierno de España calcula que los ingresos en financiación que recibe Aragón aumentarán cerca de un 11% una vez entre en vigor el nuevo modelo presentado por la ministra, María Jesús Montero. En concreto, si se aprueba, Aragón dispondría en 2027 de 630 millones de euros más que con el modelo actual, gracias, entre otros factores, al aumento de la recaudación cedida del IRPF y del IVA.

Ese aumento de ingresos “dará oxígeno financiero” al gobierno autonómico y “favorecerá aumentos importantes del presupuesto” para servicios públicos. Así lo ha dicho el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha insistido en que no habrá territorios perdedores y ganadores porque todas las comunidades recibirán más dinero.

Según ha detallado en rueda de prensa, el nuevo modelo incluye criterios de dispersión y, además, “aplicando el nuevo modelo, la población ajustada se valora un 8% mayor que la población real censada”, ha dicho Beltrán. “Recibiremos más dinero por habitante de lo que nos correspondería estrictamente por población censada”.

Además, el nuevo sistema tributario de información compartida permitirá que las liquidaciones definitivas se produzcan de forma más ágil. No habrá que esperar dos años como actualmente para obtener las transferencias.

Valoraciones de Alegría y Azcón

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, asegura que los 630 millones de euros extra que recibirá Aragón con el nuevo sistema de financiación permitirá reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Alegría señala que, con los Gobiernos de Pedro Sánchez, Aragón ha recibido 30.000 millones de euros, 9.000 millones más que en la etapa del presidente Rajoy. La líder del PSOE cree que las cuantías económicas adicionales no deben destinarse para reforzar el Estado del Bienestar y apuesta por activar la negociación bilateral con el Estado que incluye el Estatuto.

En cambio, la propuesta no convence al presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón. Asegura que es necesario incrementar el dinero que reciben las Comunidades Autónomas, pero cree que el problema es cómo se va a repartir ese dinero.

Azcón rechaza el principio de ordinalidad que se va a aplicar, por ejemplo, con Cataluña porque beneficia a las Comunidades Autónomas que más recaudan, algo que genera desigualdades.