Aragón recibe ya los primeros expedientes de los menores de acogida

Son los primeros del cupo asignado inicialmente a la Comunidad Autónoma y que podría alcanzar los 251 MENAS. El Departamento de Bienestar Social está ya analizando esa documentación para valorar las necesidades específicas de esos menores.

La mayoría de los expedientes corresponden a extranjeros con una edad próxima a los 18 años. La llegada de estos menores obligará al Gobierno aragonés a abrir nuevos centros de acogida. Además, el Ejecutivo autonómico tiene diez días de plazo para presentar alegaciones. La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, lamenta la falta de diálogo por parte del Ministerio.

Acogida menores

Hablando de menores, el Gobierno aragonés ha puesto en marcha una campaña para incrementar el número de familias de acogida. En la actualidad, hay 83, pero ese número ha descendido y limita la respuesta ante situaciones especiales como la atención a bebés o de grupos de hermanos que necesitan estar juntos. Todos los menores tutelados de hasta seis años viven en familias, pero al objetivo es alcanzar los 10 años.