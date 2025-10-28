Aragón prohíbe la cría de aves al aire libre hasta febrero

LEER MÁS Confirmados casos de gripe aviar en aves silvestres en Aragón

El Gobierno aragonés prohíbe la cría de aves de corral al aire libre hasta el 28 de febrero, principalmente gallinas. El Departamento de Agricultura ha dictado esa resolución, después de confirmar la muerte por gripe aviar de, al menos 500 grullas, en distintos puntos de la Comunidad Autónoma.

Las autoridades insisten en que, en caso de encontrar un ejemplar fallecido o con síntomas de la enfermedad, hay que avisar a los agentes de Protección de la Naturaleza y no tocar al animal.

El Gobierno aragonés también prohíbe la cría conjunta de patos o gansos con gallinas o dar agua a las aves procedente de depósitos accesibles a ejemplares silvestres. El consejero de Agricultura, Javier Rincón, ha insistido en que son medidas obligatorias para contener la expansión de la gripe aviar.

El impacto de la enfermedad puede afectar negativamente a la producción y comercialización de productos avícolas, por lo que la normativa europea exige su erradicación inmediata en caso de detectarse.

La resolución del ejecutivo también recoge la prohibición de concentraciones de aves de corral o cautivas en ferias o muestras, o la protección obligatoria de los depósitos de agua exteriores. Algunos agricultores ya se han adelantado a estas medidas por la amenaza de la gripe aviar.