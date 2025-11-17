Aragón presentará los presupuestos, tras conocer el déficit del 0,1%

Aragón dispone ya de la cifra del déficit de las Comunidades Autónomas para 2026 que será del 0,1%. Un dato que les ha comunicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra, en estos momentos, en Madrid. Una cifra que el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, califica como injusta, ya que nuestra Comunidad reclamaba un déficit de tres décimas.

Y es que el déficit de las administraciones públicas para el próximo ejercicio es del 2,1%. El Estado se queda con un 2% y las Comunidades Autónomas con un décima. Azcón no entiende este reparto porque las regiones gestionan competencias tan importantes como la sanidad, la educación y las políticas sociales que se llevan buena parte de las partidas presupuestarias.

El ejecutivo aragonés llevaba varias semanas pidiendo el dato del déficit para establecer el techo de gasto y presentar el proyecto de Ley de presupuestos. Azcón ha confirmado que los presentarán "en los próximos días" para que puedan iniciar su trámite parlamentario. Azcón teme que el Gobierno de España impulse un sistema de financiación autonómica que beneficie a Cataluña y País Vasco, ya que partidos políticos de esas Comunidades son los que respaldan