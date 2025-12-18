Aragón presenta 24 alegaciones para pedir más inversión en distribución

El Gobierno de Aragón ha presentado 24 alegaciones a la planificación de Red Eléctrica 2030 con las que pide al Ministerio que refuerce las redes de distribución o nuevas posiciones de consumo. Respecto a estas últimas, en Aragón la inversión se limita a unos 14 millones de euros, 140 menos que Madrid o 52 menos que Cataluña. Algo que hay que corregir para garantizar inversiones que llaman a nuestra puerta y que, de momento, no se pueden autorizar.

La vicepresidenta del ejecutivo, Mar Vaquero, es muy crítica con ese agravio que sufre Aragón pese a los “sacrificios” realizados para ser uno de los territorios líderes en la generación de energías renovables. Con las alegaciones se buscan mejoras en el entorno de las capitales de provincia o en el Valle del Ebro, según ha trasladado la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

Aunque tenemos capacidad de dar respuesta a las inversiones ya aprobadas, la planificación “sectaria” del Gobierno de España hipoteca nuestro crecimiento. Se necesitarían unos 2 gigawatios más en posiciones de consumo. De ello – y también de los concursos de acceso a la red – dependen seis posibles proyectos de centros de datos (cuatro no anunciados) o cuatro relacionados con la producción de hidrógeno.

Denunciantes ante la Junta Electoral

Tras la presentación de las alegaciones, la vicepresidenta Vaquero se ha pronunciado sobre la tercera denuncia presentada por el PSOE ante la Junta Electoral, con la que piden que sean sancionadas las autoridades que participaron ayer en el acto de presentación del centro de salud de Arcosur. El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, recuerda que, aunque el presidente Jorge Azcón finalmente no acudió a ese acto "electoralista", si lo hicieron el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Vaquero adelanta que el PSOE va a presentar denuncias día sí, día también, y ha aclarado que el Gobierno de Aragón conciliará su deber “de trabajar y de informar” con los límites marcados por la normativa electoral.