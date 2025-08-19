Aragón, preparada para empezar a exportar cereza a China

Gracias a un acuerdo entre ambos gobiernos, los productores españoles ya pueden exportar cereza a China. Es una buena noticia especialmente para Aragón, que, con 8.000 hectáreas dedicadas a esta fruta, es la mayor productora de España. Los operadores interesados ya pueden pedir el certificado fitosanitario para abrir mercado en el gigante asiático.

Aunque las condiciones para vender a China serán duras, los productores aragoneses de cereza están acostumbrados a los requerimientos de otros mercados exigentes, como los de Inglaterra y Suiza.

Así lo ha explicado el responsable de Fruta de UAGA, Óscar Moret, quien prevé que sean las grandes explotaciones las primeras en acceder al mercado chino, para más adelante, hacer efecto arrastre en otras más pequeñas.

Moret destaca que Aragón ha hecho las cosas bien, lo que ha favorecido aumentos constantes de la producción y convertirnos en una de las regiones más importantes en Europa. En el mercado exterior, EEUU es una de las grandes competidoras de la cereza aragonesa, pero las políticas migratorias de Trump están generando allí importantes problemas en la recolección.

Otra de nuestras ventajas competitivas es la amplitud de la campaña, que empieza muy pronto en Mequinenza y acaba muy tarde en Calatayud, lo que permite a Aragón suministrar cerezas durante todo el verano.

El acuerdo para exportar cereza española a China se suma a otros suscritos desde 2018, que han permitido vender allí otros productos el melocotón, uva de mesa o almendra.