Agricultura

Aragón pide que la despoblación se incluya en el reparto de la PAC

Aragón quiere que la reforma de la Política Agraria Común, prevista para 2028, tenga en cuenta criterios como la despoblación. Es el mensaje que le ha trasmitido el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, al Comisario Europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en una reunión que han mantenido en Bruselas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El presidente Azcón y el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen.
El presidente Azcón y el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen. | DGA

Las autoridades comunitarias plantean un recorte de un 20% en los fondos destinados al sector primario. Azcón le ha trasladado que 55.000 aragoneses viven de la agricultura y la ganadería y que el 15% de la actividad económica en nuestro territorio está vinculada a este sector. Por eso, considera que es necesario que la nueva PAC tenga en cuenta los problemas de la despoblación. De hecho, 13 de las 33 comarcas aragoneses tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Azcón señala que el Comisario Europeo ha tomado nota de esta realidad.

El presidente aragonés quiere buscar una posición común con otras Comunidades Autónomas afectadas por la despoblación como Extremadura, Castilla La Mancha o Castilla León. Azcón también se ha reunido con la presidenta del Parlamento Europeo y esta tarde asistirá a la sesión plenaria del Comité de las Regiones. Mañana participará en Bruselas en un foro sobre el desafío de los centros de datos.

Sector porcino

Otro problema para el campo aragonés tiene que ver con los aranceles del 20% que China ha impuesto a la exportación de productos porcinos, lo que ha frenado las ventas en ese país asiático. Esta medida provisional, que podría extenderse hasta diciembre, afecta principalmente a los despojos de esos animales y que son muy valorados en Asia. Por eso, esta tarde, la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, y el consejero de Agricultura, Javier Rincón, analizarán esta tarde este asunto con el embajador de China en España.

