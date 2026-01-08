Aragón perdió 385 profesionales agrarios en 2025

Aragón perdió el año pasado 385 autónomos del sector agrario, con una caída del 11% con respecto a 2024, y la cifra se sitúa actualmente en 17.008 profesionales. En los últimos siete años, las pérdidas ascienden a 1.896 agricultores y ganaderos. Así lo indica el balance anual de la organización UAGA, quienes solicitan unas políticas urgentes centradas en las explotaciones familiares para frenar esta sangría.

Como ha detallado su secretario general, José María Alcubierre, han solicitado una ronda de contactos con las distintas formaciones políticas de cara al próximo 8F para encontrar soluciones comunes. De no haber soluciones no descartan realizar movilizaciones “en Aragón, Madrid o Bruselas”. “Si no nos hacen caso, estamos preparados”, ha asegurado.

También consideran esencial para recuperar efectivos en el sector que se cumpla con las ayudas a la modernización y con las relativas al relevo generacional. “No podemos permitir que Aragón, una tierra agrícola se quede sin agricultores y ganaderos. Vamos a lucharlo por todos los medios”, ha señalado.

UNA PRODUCCIÓN AGRARIA SIMILAR A LA DE 2024

Según el balance, la producción final agraria se ha mantenido similar a la de 2024 y asciende a 6.034 millones de euros, un 0,44% menos. Los cereales han recuperado su rendimiento con una subida del 60,8% aunque se ve mermado por los bajos precios y los altos costes, lo que hace que la rentabilidad sea “prácticamente nula”.

Los frutales han tenido una buena campaña, mejor que la del año anterior, aunque con rentabilidades diferenciadas según la comarca, la especie y el nivel de profesionalización comercial. El comportamiento ha sido mejor en cereza y melocotón. Las hectáreas dedicadas a este cultivo han descendido un 11% en los últimos siete años.

La ganadería sigue pendiente de las distintas enfermedades como la peste porcina africana, que ha provocado un estancamiento del precio de la carne de porcino. Desde la organización insisten en la necesidad de más información por parte del Ministerio sobre este brote.

En cuanto a la siniestralidad, se ha vuelto a marcar un nuevo récord con indemnizaciones de 93 millones de euros por parte de Agroseguro. En lo laboral, suben las contrataciones y en el mes de junio alcanzaron las 26.000.