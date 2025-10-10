Aragón oferta 46 plazas médicas en zonas de difícil cobertura

LEER MÁS Bancalero dice que el Hospital de Barbastro ha contratado 20 médicos en los últimos seis meses

Los profesionales que accedan a una de esas plazas por concurso de méritos y estén un mínimo de tres años tendrán ese puesto en propiedad y podrán luego optar a traslados. De momento, van a convocar 46 plazas en los hospitales de Calatayud, Huesca, Barbastro, Teruel y Alcañiz en siete especialidades concretas.

Son traumatología, urología, medicina interna, medicina intensiva, cirugía vascular, cirugía general y oncología. El Gobierno aragonés está ultimando el decreto para optar a estas plazas y el objetivo es que esos profesionales se incorporen a sus puestos a primeros de 2026. La directora gerente del SALUD, Ana Castillo, está convencida de que esta iniciativa solventará el problema de la falta de profesionales.

El Departamento de Sanidad sacará más adelante nuevas plazas de difícil cobertura en especialidades como ginecología, otorrino o ginecología. Algunos sindicatos como CSIF creen que esta medida no resolverá los problemas para cubrir plazas de difícil cobertura, ya que no ha funcionado en otras Comunidades Autónomas.