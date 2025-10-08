Aragón muestra su riqueza artesanal en la Plaza de Los Sitios de Zaragoza

La plaza de los Sitios se convierte en lugar de encuentro para diferentes puntos de Aragón a través del buen hacer de sus artesanos y productores agroalimentarios. Desde elementos de cerámica hasta joyas o juguetes infantiles, pasando por conservas naturales, magdalenas caseras o productos realizados con la miel de las abejas se pueden encontrar en las más de 50 casetas.

Eta muestra, organizada por la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón y la Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge cumple ya su XXXIV edición. David López, portavoz de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, explica que se trata de un “momento muy importante” para el que se preparan durante todo el año y es que supone una fuente importante de ingresos para los artesanos, además de ser de un escaparate para todo su trabajo.

Un trabajo que cada vez desarrollan menos artesanos, ya que no hay relevo y hay oficios que dejan de realizarse poco a poco. Desde la Asociación de Artesanos, López recalca la importancia de mantener y preservar estos oficios ya que son “patrimonio de nuestra cultura, además de ser una fuente de empleo y no depender tanto de los productos que llegan del exterior”. Esto obliga a los profesionales a reinventarse continuamente y, como indica López, “a partir de cero pensando qué es lo que necesita la gente y qué productos nuevos elaborar”.

David López es un ejemplo de artesano cuyo oficio está en peligro si no se continúa ya que el trabaja con el vidrio realizando vidrieras artísticas, grabados y decorados, siempre utilizando este frágil elemento.

El sector del artesano, a juicio de López, está en un buen momento si se mira desde el punto de vista de que sus productos son considerados “exclusivos y de calidad”, pero aún hay que luchar con la creencia de que son caros, algo que a la larga sale barato, ya que tienen más durabilidad. Además, son productos elaborados con productos naturales, se utilizan también muchos elementos reciclados y sostenibles.

Hasta el 13 de octubre, se trata de una buena oportunidad para descubrir diferentes oficios artesanales como los orfebres, ceramistas, modistas, que consiguen, con productos naturales o reciclados, en la mayoría de los casos, ofrecer auténticas joyas de arte. La muestra se puede visitar todos los días en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 y, de tarde, de 17:00 a 21:00.