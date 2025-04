Aragón mantiene la emergencia en el nivel 2 un día después del apagón

Aragón está retomando la normalidad, después del histórico apagón que ayer afectó a toda España, aunque se mantiene la emergencia en el nivel 2. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha señalado que prefieren mantener ese grado de alerta ante posibles incidencias que puedan repetirse con el suministro eléctrico. "Ni Red Eléctrica ni Endesa nos aseguran que no pueda volver a haber problemas".

Las comunicaciones por tren

El principal problema actualmente son las comunicaciones por tren. El apagón dejó ayer a miles de viajeros en las estaciones y no pudieron regresar a sus destinos o continuar con su ruta. Por ejemplo, la Estación de Delicias de Zaragoza ha estado abierta toda la noche para que los pasajeros pudieron pernoctar en las instalaciones. En total, unas 1.500 personas no pudieron coger este medio de transporte en la capital aragonesa. A lo largo de la mañana les han reubicado en otros trenes.

Los viajeros se han quejado de falta de información y confiaban en coger cuanto antes un nuevo tren hacia su destino. La circulación se ha retomado en el corredor del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha señalado que las compañías ferroviarias están trabajando para recuperar la normalidad.

En este sentido, el presidente Azcón ha lamentado la escasa respuesta de las compañías ferroviarias: "Los servicios de Renfe y los servicios Ouigo han dado un resultado nefasto". Azcón ha recordado que el Ejecutivo autonómico fletó ayer 60 autobuses que trasladaron a 4.000 personas y llevaron bocadillos y agua a los pasajeros cuyos trenes quedaron bloqueados, principalmente, en la zona de Calatayud.

De momento, sigue sin servicio la conexión de media distancia entre Zaragoza y Huesca ni los trenes de cercanías de la capital aragonesa.

Vuelta a la normalidad

La actividad se ha retomado con normalidad en los hospitales y centros de salud. Durante toda la jornada de ayer, el 112 recibió 4.289 llamadas relacionadas con 456 incidentes, la mayoría por asistencia a domicilio y rescate en ascensores. El suministro eléctrico se ha retomado al 100% en todo Aragón. Sin embargo, el presidente Azcón pide prudencia y reducir los desplazamientos.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha señalado que los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han estado trabajando toda la noche para velar por la seguridad. También ha destacado la colaboración de las instituciones: "La suma del trabajo de todas las administraciones han permitido que en un plazo de aproximadamente 12 horas se haya podido normalizar una situación inédita en España".

Colegios e institutos

Tras el apagón, hoy los colegios de Infantil y Primaria han abierto con normalidad. La mayoría de las familias ha optado por llevar a los niños a clase para hacer tareas pese a que no se está avanzando materia. Se ha seguido la orden del ejecutivo para aprovechar el tiempo para otras tareas en beneficio de los pequeños. En los centros educativos el apagón no provocó grandes afecciones, y aunque la coordinación con Educación fue difícil en algunos momentos por los problemas en las telecomunicaciones, no se han registrado problemas.

De momento, los equipos directivos, las cocinas o empresas de catering trabajan para garantizar el funcionamiento de los servicios de comedor, muy importantes para muchas familias. Lo ha explicado Sara Jiménez, presidenta de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria en Aragón.

El apagón afectó a algunas materias que requieren dispositivos digitales, pero en la mayoría de los casos, las clases ayer terminaron con normalidad y no se produjeron afecciones importantes. Eso sí, la directora de la Asociación de Directores de Institutos, Pilar García, ha explicado que se han tenido que suspender hasta la semana que viene las pruebas de acceso a FP en varios institutos.

La actividad empresarial

Todas las empresas de la Comunidad Autónoma han recuperado el suministro, de madrugada. Muchas tuvieron que cesar ayer su actividad, al carecer de grupos electrógenos. Por ejemplo, Stellantis y BSH tuvieron que parar las cadenas de montaje. Desde CEOE reclaman soluciones e inversiones para que esta situación no vuelva a producirse.

El presidente de la patronal aragonesa, Miguel Marzo, señala que solicitarán las ayudas y compensaciones necesarios cuando terminen de evaluar los daños y cree que esta incidencia demuestra la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico. "Habrá que exigir las responsabilidades pertinentes, pero lo que nos interesa son las soluciones. Evidentemente, como país, no podemos permitir que nos pasen cosas como estas".