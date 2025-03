Aragón llevará al Constitucional el reparto de menores migrantes

La consejera de Bienestar Social, Carmen, Susín, no ha aportado datos sobre cuantos MENAS atienden, en estos momentos, porque no quieren entrar en una guerra de cifras con el Gobierno de España. Eso sí, deja claro que esta media fomenta la desigualdad y la xenofobia, ya que apenas llegarán menores a Cataluña.

Los servicios jurídicos del Gobierno aragonés estudian presentar ese recurso de inconstitucionalidad por varios motivos: consideran que un decreto- ley no puede modificar una ley orgánica como la de Extranjería, invade competencias autonómicas y quiebra el principio de igualdad entre Comunidades Autónomas. Susín cree que esta imposición sólo busca la permanencia del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa con los votos de los independentistas catalanes.

Aunque la consejera no ha querido aportar cifras, todo apunta a que, con los criterios de reparto basados en población, renta per cápita, tasa de paro o esfuerzo realizado, podrían llegar 186 menores migrantes no acompañados hasta nuestro territorio. A finales de enero, Aragón estaba ya acogiendo a 197 Menas cuando, según el Gobierno autonómico, sólo hay capacidad para 107 plazas, así que la ocupación es del 189%. La consejera Susín señala que el sistema está colapsado.

Reacción Gobierno de España

La ministra de Juventud e Infancia, Sara Rego, señala que esa asignación de menores se realizará en una conferencia sectorial en abril. Previamente, las Comunidades deberán aportar antes del 31 de marzo el número de personas que están atendiendo para realizar esa distribución que se realizará en los próximos meses. La ministra insiste en que los Gobierno autonómicos tiene la obligación de acoger a los menores y que contarán con la financiación suficiente para su atención.

Por su parte, el grupo parlamentario del PSOE en las Cortes defiende los planteamientos del Gobierno de España para la distribución de los menores no acompañados. Los socialistas aseguran que el reparto será equitativo porque se hará en base a criterios objetivos de población, empleo o renta per cápita.

La diputada socialista, Carmen Dueso, pide al presidente Azcón que deje su actitud de insumisión y colabore en la planificación aportando datos reales sobre la acogida de menores migrantes en Aragón.