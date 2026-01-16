Aragón, invitada con toda su riqueza gastronómica en Madrid Fusión

Aragón va a ser la comunidad invitada en Madrid Fusión, el certamen gastronómico por excelencia en el ámbito nacional e internacional. Del 26 al 28 de enero más de 25.000 personas pasarán por esta cita que no sólo supone un escaparate para los productos alimentarios y propuestas gastronómicas de todo el mundo, sino que, a través de conferencias, talleres y showcookings de expertos se pondrá de manifiesto las tendencias e innovaciones que surgen en ese sector.

Para Aragón, esta edición va a ser una cita muy importante ya que es la comunidad invitada, como explica Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, “nos pone en una situación muy relevante para nuestra gastronomía y dar a conocer nuestros Alimentos de Aragón”. La presencia va a ser destacada, se contará un stand propio, presencia permanente en la Sala VIP y un amplio programa de actividades.

Para la directora general es una gran oportunidad de dar visibilidad a los productos aragoneses, “somos de los mayores productores de trufa y de cereza y quizá no lo hemos contado los suficiente, hay que contarlo más, creyéndolos nosotros mismos y ser buenos embajadores. Tenemos un gran potencial y tenemos que contar qué es Aragón y que sabor tenemos”. Actualmente hay 23 sellos de calidad, “estamos trabajando en otros tantos y somos referentes en la figura de calidad referenciada que avala desde la materia prima hasta el producto llega al consumidor”, añade Cuéllar.

Programa de Actividades