Entre Plato y Plato

Aragón, invitada con toda su riqueza gastronómica en Madrid Fusión

Cuando termina FITUR, al día siguiente, el lunes 26 de enero comenzara la cita gastronómica por Excelencia: Madrid Fusión y, si ya el año pasado Aragón tuvo un papel relevante, en esta ocasión, será todavía más importante porque en esta edición es la comunidad invitada. Tres días para mostrar la riqueza alimentaria y gastronómica de la comunidad aragonesa.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Presentación de Aragón como comunidad invitada en Madrid Fusión/Gobierno de Aragón

Aragón va a ser la comunidad invitada en Madrid Fusión, el certamen gastronómico por excelencia en el ámbito nacional e internacional. Del 26 al 28 de enero más de 25.000 personas pasarán por esta cita que no sólo supone un escaparate para los productos alimentarios y propuestas gastronómicas de todo el mundo, sino que, a través de conferencias, talleres y showcookings de expertos se pondrá de manifiesto las tendencias e innovaciones que surgen en ese sector.

Para Aragón, esta edición va a ser una cita muy importante ya que es la comunidad invitada, como explica Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, “nos pone en una situación muy relevante para nuestra gastronomía y dar a conocer nuestros Alimentos de Aragón”. La presencia va a ser destacada, se contará un stand propio, presencia permanente en la Sala VIP y un amplio programa de actividades.

Para la directora general es una gran oportunidad de dar visibilidad a los productos aragoneses, “somos de los mayores productores de trufa y de cereza y quizá no lo hemos contado los suficiente, hay que contarlo más, creyéndolos nosotros mismos y ser buenos embajadores. Tenemos un gran potencial y tenemos que contar qué es Aragón y que sabor tenemos”. Actualmente hay 23 sellos de calidad, “estamos trabajando en otros tantos y somos referentes en la figura de calidad referenciada que avala desde la materia prima hasta el producto llega al consumidor”, añade Cuéllar.

Programa de Actividades

  • Lunes, 26 de enero: por la mañana, ponencia sobre “Teodoro Bardají: de Binéfar a la Corte”, a cargo de los chefs con Estrella Michelín Eduardo Salanova, del restaurante Canfranc Express, e Iris Jordán, del restaurante Ansils. Por la tarde, ponencia sobre “Cocina Anacrónica: platos reconocibles, tiempos largos y técnicas que hoy parecen fuera de época” a cargo del chef Estrella Michelín del Gente Rara, Christian Palacios, el sumiller Félix Artigas y el mejor barman del mundo, Borja Insa
  • Martes, 27 de enero: cata maridaje “The Wine edition” a cargo del Master of Wine, Fernando Mora y el chef Estrella Michelín del Tatau Bistró, Tonino Valiente. Y por la tarde, subasta de la Trufa Negra de Teruel.
  • Miércoles, 28 de enero: ponencia y degustación a cargo del maestro chocolatero y pastelero oscense de La Paca, Raúl Bernal,
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer