Aragón, invitada con toda su riqueza gastronómica en Madrid Fusión

Aragón va a ser la comunidad invitada en Madrid Fusión, el certamen gastronómico por excelencia en el ámbito nacional e internacional. Del 26 al 28 de enero más de 25.000 personas pasarán por esta cita que no sólo supone un escaparate para los productos alimentarios y propuestas gastronómicas de todo el mundo, sino que, a través de conferencias, talleres y showcookings de expertos se pondrá de manifiesto las tendencias e innovaciones que surgen en ese sector.
Para Aragón, esta edición va a ser una cita muy importante ya que es la comunidad invitada, como explica Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, “nos pone en una situación muy relevante para nuestra gastronomía y dar a conocer nuestros Alimentos de Aragón”. La presencia va a ser destacada, se contará un stand propio, presencia permanente en la Sala VIP y un amplio programa de actividades.
Para la directora general es una gran oportunidad de dar visibilidad a los productos aragoneses, “somos de los mayores productores de trufa y de cereza y quizá no lo hemos contado los suficiente, hay que contarlo más, creyéndolos nosotros mismos y ser buenos embajadores. Tenemos un gran potencial y tenemos que contar qué es Aragón y que sabor tenemos”. Actualmente hay 23 sellos de calidad, “estamos trabajando en otros tantos y somos referentes en la figura de calidad referenciada que avala desde la materia prima hasta el producto llega al consumidor”, añade Cuéllar.
Programa de Actividades
- Lunes, 26 de enero: por la mañana, ponencia sobre “Teodoro Bardají: de Binéfar a la Corte”, a cargo de los chefs con Estrella Michelín Eduardo Salanova, del restaurante Canfranc Express, e Iris Jordán, del restaurante Ansils. Por la tarde, ponencia sobre “Cocina Anacrónica: platos reconocibles, tiempos largos y técnicas que hoy parecen fuera de época” a cargo del chef Estrella Michelín del Gente Rara, Christian Palacios, el sumiller Félix Artigas y el mejor barman del mundo, Borja Insa
- Martes, 27 de enero: cata maridaje “The Wine edition” a cargo del Master of Wine, Fernando Mora y el chef Estrella Michelín del Tatau Bistró, Tonino Valiente. Y por la tarde, subasta de la Trufa Negra de Teruel.
- Miércoles, 28 de enero: ponencia y degustación a cargo del maestro chocolatero y pastelero oscense de La Paca, Raúl Bernal,