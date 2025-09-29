Aragón inicia con novedades la campaña de vacunación contra virus respiratorios

Este miércoles, 1 de octubre, empezará en Aragón, con novedades, la campaña de vacunación contra los virus respiratorios.Hasta el 3 de noviembre, se abrirá paulatinamente a los grupos de riesgo. De momento, no hay fecha para la vacunación para toda la población en general.

La vacuna contra el Covid ya no se recomendará a personal sanitario – será voluntaria – y se reducirán los grupos diana. Se dirigirá especialmente a mayores de 70 años – sube la edad recomendada – a personas institucionalizadas en centros o residencias o con inmunosupresión.

En cambio, se potenciará la vacunación contra la gripe, que pasa a recomendarse hasta los 8 años, además de al resto de personas de riesgo, trabajadores de residencias, cuidadores, sanitarios o trabajadores de granjas. El objetivo es alcanzar una tasa de cobertura vacunal del 75% en el grupo de más de 60 años, del 60% en embarazadas y 60% en niñas y niños. Este año, Aragón ha adquirido cinco tipos de vacunas de la gripe y un total de 419.000 dosis por 3,8 millones de euros. Conviene esta protección teniendo en cuenta la referencia del invierno en el hemisferio Sur, en Australia, donde la gripe ha provocado gran cantidad de urgencias hospitalarias.

Virus Respiratorio Sincital

Por otro lado, también se va a empezar a administrar la vacuna contra el virus sincitial, que, desde la temporada 2023-2024, se inocula a lactantes. En este tiempo, ha permitido reducir el riesgo de hospitalización por bronquilitis grave casi un 84%, evitando 10.000 hospitalizaciones. En total se han adquirido 8.500 dosis por casi 2 millones de euros.

Este año, por primera vez, los mayores de 60 años y personas de muy alto riesgo por encima de 50 podrán acceder también a la vacuna sincitial.Nuria Gayán, directora general de Salud Pública, explica que el motivo es “reducir el riesgo de enfermedades graves como bronquilitis que a veces se complican con neumonía y que pueden llegar a ser mortales”. “Así protegemos a las personas mayores más vulnerables al virus sincitial y reducimos riesgos de hospitalización y aparición de brotes en centros residenciales”.

Campaña escolar

Este año además se amplía la campaña de vacunación escolar contra la gripe en los propios centros educativos. Las familias interesadas pueden solicitarla hasta el 2 de octubre a través de SaludInforma, bien sea por la app (importante actualizarla), web o teléfono. Tras la experiencia piloto del curso pasado, el número de colegios participantes aumenta de 29 a 127.

Además se añade un curso más. Alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil podrán recibir la dosis intranasal en la propia aula en el día acordado entre el colegio y el centro de salud de referencia a través de una actividad amable protagonizada por el “Oso olfatoso”, que explica cómo oler y recibir así la vacuna.

De esta forma, Sanidad y Educación quieren facilitar la vacunación a las familias y aumentar las tasas de cobertura en un grupo de edad, el de los niños, muy transmisor del virus de la gripe. La directora general de Política Educativa, Ana Moracho, ha explicado que, dando esta opción, se favorece la conciliación al facilitar la gestión vacunal a las familias. Eso sí, paralelamente, todas ellas tienen la opción de solicitar la vacuna contra la gripe en los centros de salud.

El año pasado, según ha explicado, se vacunaron 789 alumnos de un total de 1.514 que la tuvieron disponible, por lo que se alcanzó una tasa vacunal del 52,11%.