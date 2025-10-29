Aragón y la DANA, un año después

Hace un año una DANA dejó precipitaciones sobre Valencia que tuvieron consecuencias devastadoras, las cifras más dolorosas, las 229 muertes y miles de heridos y desaparecidos. La “zona zero” estuvo recibiendo ayuda y voluntarios de toda España para intentar retomar cuanto antes la normalidad. Hasta la zona de Catarroja se desplazó un operativo aragonés de 2.000 profesionales que trabajaron en trabajaron en labores de limpieza y reconstrucción.

El asesor y coordinador de los sectores de actuación en Catarroja fue el jefe del servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, quien recuerda que fueron días intensos, de incertidumbre, pero también reconfortantes y gratificantes al ver cómo la gente agradecía el trabajo que estaba realizando el operativo. Crespo asegura que se vivieron varias fases, la primera fueron días de incertidumbre y se centraron en tema de achiques, salvamento y búsquedas de víctimas, mientras que en las segundas ya se realizaban trabajos de limpieza, recogida de vehículos que estaban esparcidos por las calles y, sobre todo, limpieza del alcantarillado, embozado por el lodo.

El jefe del servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón explica que de experiencias como esta “necesariamente se aprende” y a través de ella se replantean protocolos de actuación y medidas a tomar en cuenta y evitar graves consecuencias en situaciones como esta. Añade que es una experiencia que marca tanto profesional como personalmente.

Efectos de la DANA en la provincia de Teruel

Si fijamos la mirada en Aragón, la provincia de Teruel fue la que peor parte se llevó, sobre todo la comarca de las Cuencas Mineras: achiques de agua, zonas aisladas, infraestructuras dañadas, carreteras cortadas, casas anegadas, coches arrastrados e incluso en la comarca del Bajo Martín estuvieron meses sin agua potable. En Hoz de la Vieja tuvieron que desalojar a 12 personas y desapareció la pasarela que une las dos partes del pueblo, la crecida del Turia anegó Libros y en Olba, tres barrios se quedaron aislados al romperse el puente que cruza el rio Mijares.

Uno de los más afectados fue Montalbán, hubo que desalojar a varias personas como medida preventiva y la subida del rio Martín ocasionó daños que se calculan en los 3,5 millones de euros y de los que todavía siguen reponiéndose. El alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez Boix, explica que le hubiera gustado acometer todas las obras necesarias, pero los daños no han podido repararse en su totalidad por la falta de liquidez en las arcas municipales. Se ha realizado lo más urgente como las redes de saneamiento y derribado cuatro de las quince viviendas que amenazaban ruina, además de construir una escollera.

La carretera de Valderrobres a Alcañiz estuvo cortada, se superaron los niveles en el rio Seco en Oliete. Daños se registraron también en Orihuela del Tremedal que vivió el desbordamiento del río Gallo. Rafael Samper, alcalde de Orihuela, cuenta cómo en un primer momento se realizaron todas las obras necesarias para evitar que, si venía otra avenida como esta, no tuviera graves consecuencias. Para ello se reparó una mota y se realizó la limpieza del rio a la entrada del pueblo. Han recibido ya la notificación de las ayudas del Gobierno de España y están a la espera de las autonómicas para continuar con las obras de reparación del puente del rio.

Daños en la provincia de Zaragoza

En la provincia de Zaragoza se superaron los niveles de los ríos Huerva en Cerveruela y en tres afluentes del río Jalón en Zaragoza: el Mesa en Jaraba, el Piedra en Nuévalos y el Jiloca en Morata de Jiloca. En la comarca Campo de Daroca, el río Cámaras afectó a Villar de los Navarros con garajes anegados y el corte de la carretera, mientras que en Herrera de los Navarros se produjeron la mayoría de los daños por la crecida del río Luesma e incluso un hombre estaba en su coche rodeado de agua. Su alcalde, Enrique Felices, recuerda lo complicada que fue la madrugada del 29 al 30 de octubre.

Enrique Felices, alcalde de Herrera de los Navarros

Una de las comarcas de la provincia de Zaragoza más afectada fue la de Calatayud. Inundaciones en el balneario de Jaraba en el que quedaron aisladas unas 80 personas que estaban alojadas, la caída de un muro en Villalengua, varias personas quedaron atrapadas en Cimballa donde dos personas fueron rescatadas en helicóptero de una piscifactoría. Daños también en las localidades cercanas por la subida del rio Piedra como Monterde y Llumes, donde vive Arturo Pardos, quien recuerda que “fue algo fuera de lo normal que vino agravado porque en el nacimiento del Rio Piedra se tapó una de las tuberías y eso hizo que se desbordara”. Daños que fueron más graves porque todavía se estaban recuperando de las fuertes lluvias de meses anteriores.

El rio Piedra causó estragos también en uno de los parajes naturales y turísticos más emblemáticos de Aragón: el Monasterio de Piedra, en Nuévalos. Tanto que tuvieron que cerrar las instalaciones y acometer una serie de mejoras. Volvió a abrir en marzo de este año y desde entonces han sido 207.000 las personas que lo han visitado. Clara Gormedino, responsable de comunicación del Monasterio de Piedra cuenta cómo un año después el parque está en su máximo esplendor.

Clara Gormedino, responsable de comunicación del Monasterio de Piedra

Hubo otras afecciones como el desalojo, como medida preventiva de la residencia de ancianos Vitalia Santa Fe de Cadrete. Los usuarios se trasladaron a la residencia Vitalia de Huesca y no hubo que lamentar daños personas. Solo en los valles del Mesa y el Piedra se estimaron pérdidas por más de 10 millones en empresas e infraestructuras municipales.

Los datos que dejó la DANA en Valencia

La mirada en el 29 de octubre está puesta en Valencia y en las 75 localidades afectadas, 564 kilómetros cuadrados, por la DANA. Un día como hoy se registraron hasta 771 litros por metro cuadrado en 24 horas en Turis. Ahí llegaron a caer 187 litros en una hora, esto ocasionó que ramblas como la del Poyo se desbordaran con las consecuencias que conocemos. Daños materiales que se han calculado en 29.000 millones de euros entre reparaciones y reposiciones, 1.530 viviendas se declararon inhabitables, 144.000 vehículos inhabilitados en 75 localidades. Y la cifra que más duele: el fallecimiento de 229 personas y 117.000 que recibieron atención médica, pero se calcula que en torno a 303.300 fueron afectadas de algún modo. Toda España se volcó a ayudar a los afectados y una marea de gente acudió con botas y bolsas a limpiar el barro y a llevarles toda la ayuda posible.