Aragón cuenta con 83 familias de acogida de menores tutelados

Actualmente, 35 menores están viviendo en un hogar de acogida por haber sido retirados a sus familias debido a circunstancias diversas. El encomiable papel de estas familias permite que, junto a Cantabria, Aragón sea una de las dos comunidades donde se cumple con el mandato legal de que todo menor de seis años tutelado por los servicios sociales viva en un entorno familiar y no institucionalizado en un centro de menores.

El presidente de la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón, Jaime Martínez, ha explicado que ser familia de acogida implica, de entrada, una adaptación al hecho de que entra una nueva persona que llega a casa con inquietudes y miedos mayores que los de la propia familia. Es importante prepararse emocionalmente y estar formados para afrontar las diferentes situaciones que se pueden presentar, aunque no se deja de aprender con cada niño que llega a casa.

Martínez señala que hay tres modalidades de acogimiento: el de urgencia, cuando la gravedad de la situación requiere una salida inmediata de los menores, y que dura hasta los seis meses. Además, está el acogimiento temporal, que puede durar hasta dos años y en el que hay un seguimiento para conseguir unos objetivos concretos; y el acogimiento permanente, en el que el menor está con la familia hasta los 18 años e, incluso, más, ya que "se crean unos vínculos estables, sanos y duraderos, respetando los vínculos que a su vez tienen los pequeños con sus familias biológicas".