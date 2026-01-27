Aragón crecerá un 2,7% este 2026 según Caixabank

La economía aragonesa crecerá este 2026 un 2,7%, ligeramente por debajo de la cifra nacional, del 2,9%, según las estimaciones de Caixabank Research. Sin embargo, podría revisarse al alza tras detectar un buen comportamiento en el cierre del año pasado, a pesar de las tensiones geopolíticas y comerciales a nivel global y la caída de las exportaciones en el sector de la automoción, que es el que tiene más peso en nuestra comunidad. Unas variables que se han analizado en una jornada de CEOE Aragón junto a la entidad bancaria.

El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, asegura un futuro de crecimiento sostenido para nuestra comunidad por las inversiones tecnológicas, la electrificación y las energías renovables. “El futuro de la economía de Aragón es uno de los más esperanzadores de España y con alto potencial”, ha matizado.

Como principales retos a enfrentar para que este crecimiento sea sostenido, también se necesita un refuerzo del ecosistema empresarial. El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, incide en reducir la burocracia, atajar el absentismo laboral, atraer talento y rebajar la presión fiscal.