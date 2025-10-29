Aragón ha concedido más de 9 millones de euros de ayudas por la DANA

Un año después, la provincia de Teruel continúa recuperando las infraestructuras afectadas por el paso de la DANA. Montalbán fue el municipio más afectado, con algo más de 3 millones y medio de euros en daños, aunque las inundaciones también afectaron a caminos, carreteras y depósitos de agua en otras comarcas turolenses.

Nueve municipios de Andorra Sierra de Arcos y el Bajo Martín estuvieron sin agua potable hasta bien entrada la primavera debido a la avería que los arrastres de material provocaron en la depuradora del pantano de Cueva Foradada.

La crecida del río Matarraña se llevó por delante toda la infraestructura hídrica de Mazaleón, donde han tenido que habilitar una captación nueva.

La DANA también provocó importantes daños en municipios de la provincia de Zaragoza. Por ejemplo, la crecida del río Luesma causó afecciones en la localidad de Herrera de los Navarros donde el fuerte caudal arrasó dos puentes peatonales y el agua inundó varias viviendas. El alcalde de Herrera de los Navarros, Enrique Felices, explica que están a la espera del visto bueno de la Confederación del Ebro para instalar, de nuevo, las pasarelas que serán más altas para que puedan resistir una riada similar a la de hace un año.

La crecida del río Piedra también causó daños en localidades con Cimballa. La fuerza del agua inundó la carretera, la iglesia o el albergue municipal. La avenida también causó daños en el Monasterio de Piedra que tuvo que cerrar durante meses para realizar tareas de limpieza y reforma.

Ayudas

Para paliar los daños de la DANA el Gobierno aragonés ha asignado más de 9 millones de euros y ha abonado más de 7 millones de euros, un 77% de la cuantía asignada. La vicepresidenta, Mar Vaquero, resalta la eficacia del ejecutivo frente al Gobierno de España que, de momento, no ha aportado ninguna ayuda, ya que hace poco fueron aprobadas por el Consejo de ministros.