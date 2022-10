Los Centros de Salud empiezan a vacunar a mayores de 80 años

LEER MÁS Los mayores comienzan a recibir las dosis contra el covid y gripe

En los Centros de Salud aragoneses se han comenzado a administrar las vacunas contra la gripe, junto a la dosis de recuerdo del Covid, a las personas mayores de 80 años. Cerca de 100.000 aragoneses están incluidos en ese grupo de edad. Muchos mayores, que se apresuraron en pedir cita en cuanto hubo posibilidad, han acudido acompañados de sus familiares. En general, ven muy conveniente vacunarse, para evitar riesgos.

Hemos hablado con algunas de estas personas mayores y nos han contado que repiten vacunación porque no han sufrido efectos secundarios o porque les han ayudado a no acatarrarse. En caso de coger el Covid, les ha ayudado a reducir la gravedad de los síntomas. “Yo me vacuné y tuve el Covid, pero lo pasé en casa bien”, nos ha explicado uno de ellos.

Otras personas han decidido solo ponerse una de las dos vacunas, ya que se deben pinchar en brazos diferentes, lo que impide la doble administración, por ejemplo, a las pacientes de cáncer de mama.

Además, aunque para recibir la dosis del Covid solo es necesario tener las dos primeras dosis, muchos de los mayores que se vacunan han recibido las tres pinchazos.

Centro de Salud de la Bombarda

En Zaragoza la vacunación ha arrancado en el Centro de Salud de la Bombarda. Hoy y mañana se han llenado las agendas, con 300 citas diarias que administrarán de 9 a 14 horas. El jueves recibirán las dosis otras cien personas. La semana que viene, habilitarán cada día dos horas diarias de vacunación.

La campaña implica un sobreesfuerzo para el personal de los centros de salud. En la Bombarda, se mantienen los refuerzos del verano para poder asumir el aumento de la carga de trabajo. Lo ha explicado la coordinadora de Enfermería, Natalia Luque, que también ha valorado la predisposición de los mayores a protegerse de posibles infecciones.