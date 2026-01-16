Aragón bate récord con 167 trasplantes en 2025

Aragón batió el año pasado el récord histórico de trasplantes con 167 intervenciones gracias a la generosidad de 84 donantes que aportaron sus órganos después de fallecer, y a cinco personas que entregaron un riñón en vida.

De esta forma, nuestra tasa de donaciones se sitúa en 62,2 por millón de habitantes, muy superior a la del año pasado y por encima también de la media española. Otro dato positivo es que el número de negativas familiares se mantuvo en 2025 en el 19%, por debajo de la del resto del país.

Actualmente, el perfil del donante de órganos en Aragón es el de un varón de 62 años, que ha fallecido por accidente cerebrovascular agudo o por traumatismo. De los 167 trasplantes realizados, 104 fueron de riñón, 36 de hígado y 12 de corazón. Estas intervenciones han permitido ganar unos 2.500 años de vida para el total de las personas que han recibido un órgano.

El Coordinador de Trasplantes de Aragón, José Ángel de Ayala, ha resaltado las cifras y el trabajo de los profesionales en la detección de posibles donantes. Además, 362 nuevos aragoneses se han inscrito en el Registro Español de Donante de Médula Ósea. En total, son ya 9.000 personas.