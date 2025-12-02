Aragón aspira a cerrar el año por debajo de los 48.000 desempleados

En noviembre, el paro bajó en 57 personas en Aragón respecto al mes anterior gracias al tirón del sector servicios en un mes marcado por los preparativos de la campaña de Navidad. Actualmente hay 48.722 desempleados inscritos en las oficinas de empleo, la cifra más baja desde 2007. En el último año, el paro se ha reducido en 2.666 personas, un 5,2%. En Teruel el paro el mes pasado subió en 65 personas por el fin de la campaña de fruta, y en Huesca, apenas ha bajado en 7 personas, porque todavía no ha tenido impacto el inicio de la temporada de esquí.

El director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, espera que Aragón cierre el año por debajo de los 48.000 desempleados. Valora que en noviembre es más habitual que suba el paro, pero la tendencia general ha sido la contraria en Aragón. Además, todavía no se nota el impacto de las inversiones que impulsarán el empleo en los próximos años.

Desde Comisiones Obreras valoran que la tasa de temporalidad, que roza el 13%, se ha reducido en 15 puntos gracias a la modificación de la reforma laboral. Eso sí, quedan asuntos pendientes como la reducción de jornada, la reforma del coste del despido o virar a un modelo que prime a las personas por encima de los beneficios empresariales. Por su parte, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, cree que en un contexto en el que empresas demandan mano de obra, hay que adaptar la formación a las necesidades reales.

El director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, valora que hoy hay 14.000 afiliados más a la seguridad social, pero hay que combatir el paro juvenil, que se sitúa en el 29%, o el paro entre los inmigrantes, que se sitúa en el 20%. El secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez, valora que las pequeñas y medianas empresas siguen sosteniendo el empleo en un contexto complejo. Aboga por impulsar la competitividad especialmente en sectores como el del comercio y advierte del impacto que puedan tener en enero las subidas fiscales o de los salarios.