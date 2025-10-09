Aragón alega contra el cronograma de devolución del MNAC

Nuevo enfrentamiento por la devolución de las pinturas murales al Monasterio de Sijena. El Gobierno aragonés se opone al cronograma presentado por el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que alberga esas obras, y que se prolonga durante 76 semanas frente a las 28 propuestas por Aragón. También a la realización de una prueba pericial por parte del Ministerio de Cultura sobre el estado de las pinturas y a la personación de la Generalitat en el procedimiento de ejecución de la sentencia que obliga a esa devolución.

Para el director general de cultura, Pedro Olloqui, estas peticiones solo son una estratagema para dilatar en el tiempo la devolución de esas pinturas a su lugar de origen. Además, considera indignante la solicitud del MNAC de un informe al Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta que forma parte del patronato.

Olloqui pide al MNAC que abandone esta postura y solicita que comience a fabricar los embalajes necesarios para el traslado, con el objetivo de agilizar los tiempos.