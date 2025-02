Aragón abandona la reunión del Consejo de Política Fiscal

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Aragón, se han levantado de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y han decidido no votar la propuesta del Ministerio de Hacienda para condonar 83.000 millones de euros de la deuda de los territorios. Creen que la mayoría de las Comunidades recibirán las migajas que el Gobierno de España ha pactado con los independentistas catalanes.

El consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, rechaza esta propuesta porque la habían conocido 48 horas antes y a través de Esquerra Republicana de Cataluña. Además, no se han producido reuniones bilaterales. Bermúdez de Castro explica que no podían votar sin toda la información y señala que la propuesta de la condonación de la deuda debe tramitarse en el Congreso, donde podría sufrir muchas variaciones. "No sabemos cuándo se va hacer ni cómo se va a hacer. Entendemos que esto es a bote pronto, sin ningún tipo de análisis ni reflexión". El consejero, además, vincula este asunto a la reforma de la financiación autonómica.

En el caso de Aragón, esa quita sería de 2.124 millones de euros, lo que supone un 23% del total. Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que nuestra Comunidad sale perdiendo con esos planteamientos. La deuda que se condonaría por cada aragonés sería de 1.571 euros, 257 euros menos que la media nacional y 564 euros menos que un ciudadano de Cataluña.