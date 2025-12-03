Antonio Biescas: "el presupuesto es récord gracias a las aportaciones del gobierno central"

El PSOE en la DPH valora el presupuesto récord aprobado recientemente por la institución provincial, y que alcanza los 118 millones de euros, pero señala que es "gracias al aumento de aportaciones que llegan del gobierno central". De hecho, recuerdan que fue en el año 2022, cuando la Diputación destinó la mayor cantidad a inversiones, 50 millones de euros, y fue posible gracias al levantamiento de las restricciones de los remanentes. Así lo ha señalado Antonio Biescas, portavoz del PSOE en la DPH, en la entrevista concedida hoy a Más de Uno Huesca.

Al presupuesto previsto para 2026, el PSOE presentó enmiendas por valor de 6 millones de euros de las que gran parte fueron desestimadas. Así echan en falta, por ejemplo, partidas para que tanto Arguis como Chalamera resuelvan sus problemas de agua de boca y abastecimientos. También el apoyo para que la residencia de mayores de Almudévar pueda instalar un ascensor, que el Castillo de Montearagón disponga de un parking o algo más importante, que la Jacetania no disponga de un parque de bomberos propio.

En este sentido, Biescas ha denunciado un reparto desigual de las ayudas entre ayuntamientos del PP y del PSOE. Recuerda que los socialistas gobiernan en 101 consistorios de la provincia, la mitad de los existentes, y reciben el 11% de las nominativas en presupuesto, mientras el PP está presente en 62 y se lleva el 72% de ellas, algo que para el portavoz es "injusto". Biescas ha pedido además a los populares que "además de criticar y pedir al gobierno central, lo hagan también a su compañero Jorge Azcón".