LA ENTREVISTA

Antón Castro inaugura la XV temporada de la Pasarela

Ángeles Polo ha estrenado hoy su décimo quinta temporada de la Pasarela entrevistando al escritor y periodista Antón Castro. Todos los lunes volverá la radio para hacer un repaso de la crónica social en la provincia de Teruel.

Redacción

Teruel |

La Pasarela cumple quince años en Más de Uno Teruel, y para celebrarlo Ángeles Polo ha querido inaugurar la temporada entrevistando al escritor y periodista Antón Castro, que ha recibido, junto a José Luis Melero, el Premio de las Letras Aragonesas 2024.

Aunque nació en Galicia, Antón se siente aragonés y a lo largo de la charla ha hecho un repaso de su carrera y de lo que ha supuesto para él el estreno de la película Cariñena, la adaptación cinematográfica de la novela en la que relata sus vivencias.

La Pasarela volverá todos los lunes a Más de Uno Teruel para hacer un análisis de la crónica social turolense.

