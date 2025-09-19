La Antártida, un viaje de superación para demostrar que después del cáncer hay vida

El Reto Pelayo Vida ha realizado ya diez expediciones y en cada una de ellas han participado cinco mujeres. En total han sido ya 50 las supervivientes a un cáncer que han querido demostrar, participando en este reto, que una vez curadas, hay mucha vida que vivir y que disfrutar. En 2024, cinco mujeres, entre ellas una aragonesa, Marta Castillo, vivieron una aventura llegando en velero hasta la Antártida. Este reto, ideado por Eric Frattini, ha culminado con la elaboración de un documental.

Este documental es testigo directo de los meses de preparación, tanto física como psicológica, de las cinco mujeres que han participado en este Reto de la Antártida bajo la dirección de la empresa Trex Exploring. Para Frattini, en este trabajo se va a ver a cinco mujeres que “son un ejemplo de superación, se va a ver una aventura única en un paisaje único y con unas imágenes espectaculares”. “Son mujeres que, en un momento dado, sus vidas fueron trastocadas por una cosa que se llama cáncer y han luchado con uñas y dientes para superarlo, con los traumas que conlleva”, ha añadido Frattini.

La aventura comenzó meses antes de la travesía con la preparación. Normalmente para el reto se eligen a mujeres que no son expertas ni están habituadas a practicar el deporte que se va a desarrollar durante el reto y que tienen una historia. En esta ocasión era la navegación y todas ellas tuvieron que sacarse el carnet para saber navegar y, al menos, tener conocimientos mínimos para seguir las indicaciones de la capitana del barco con el que llegaron a la Antártida. A partir de ahí, cuando llegó el momento, navegaron desde Ushuaia por el Paso Drake hasta la Antártida, pasando por bases, glaciares e islas a las que, como indica Eric Frattini, sólo han pisado un 5% de la población.

La experiencia fue enriquecedora para todas las participantes, más allá de los mareos provocados por el fuerte oleaje que se vivió en determinados momentos, pero cómo ellas mismas dijeron, “vomitábamos más con las sesiones de quimio”. Marejadas que superaron con éxito y cuya experiencia queda reflejada con sus testimonios en el documental Antártida. La siguiente parada del Reto Pelayo en 2025 será Costa Rica y se han presentado 538 candidaturas de las que las cinco participantes escogidas ya están preparadas para partir.

Acto solidario y de empoderamiento

Marta Castillo, junto con otras aragonesas participantes en el Reto Pelayo en 2023 en la Patagonia, Laura Villa y con Nuria Gómez, participante en el Reto Pelayo en 2020 dando la vuelta a España en vela. Sin duda, aventuras con muchos aprendizajes participan en una mesa redonda para dar a conocer sus experiencias personales no sólo viviendo los retos, sino en el proceso de recuperación y empoderamiento.

En este acto, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer de Teruel y Caja Rural de Teruel, se ha contado también con la participación de la Fundación CRIS Contra el Cáncer. Desde la entidad se ha puesto de manifiesto la importancia del apoyo a la investigación. Desde su creación en 2010, la Fundación ha apoyado a diversos proyectos sobre el cáncer infantil, de mama, de próstata y ha apoyado ensayos clínicos de nuevos tratamientos.