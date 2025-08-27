Ansó celebra el domingo la 54ª edición del Día del Traje Ansotano

La localidad de Ansó calienta motores para vivir, este domingo 25 de agosto, la 54ª edición del Día del Traje Ansotano una Fiesta de Interés Turístico Nacional. Más de 120 vecinos y vecinas de Ansó se vestirán con las prendas típicas de su localidad, sacadas del ropero y de sus arcones, recreando la vida de antaño y mostrando la diversidad y singularidad de un vestuario que incluye trajes como el de “bautismo”, “periquillo”, “cofradía” y “saya”. El traje ansotano, uno de los más antiguos de Europa, es un emblema de la historia y cultura de Ansó, habiendo sido inmortalizado en obras de artistas tan reconocidos como Joaquín Sorolla.

En esta edición, una de las novedades es la teatralización en la calle de la ceremonia del Tributo de las Tres Vacas, que recuerda el pacto entre ganaderos de ambos lados de los Pirineos para compartir pastos. Se considera el 'tratado internacional' en vigor más antiguo de Europa y consiste en el pago del tributo de tres vacas que hace el valle de Baretous (Alto Bearn-Francia) a sus vecinos fronterizos navarros de los pueblos de Isaba, Garde, Urzainqui y Uztárroz, todos del valle de Roncal. El programa comenzará ya el jueves 28 de agosto, con bailes tradicionales con "Estreudes" en la plaza Domingo Miral. El viernes 29 llegará el turno de la ronda de jotas que recorrerá las calles del municipio, mientras que el sábado 30 se estrenará la obra “Yo, Pyrene” de la compañía Dingolondango.

La jornada central, el domingo 31 de agosto, arrancará a las 8:30 de la mañana con la diana floreada, a la que seguirá la tradicional bienvenida con migas en la Fuente Alta. Desde las 10:00 horas, los visitantes podrán disfrutar de la escenificación de costumbres típicas ansotanas en el casco urbano, una de las actividades más esperadas por su carácter didáctico y entrañable. Posteriormente, a las 10:30 horas, tendrá lugar la recepción de autoridades en el Museo del Traje, y a las 11:30 horas la alcaldesa saludará desde el balcón del Ayuntamiento. Uno de los momentos más emotivos será la entrega del Galardón de agradecimiento del Ayuntamiento, seguida de la presentación de los trajes en la plaza Domingo Miral, donde cada año se aprecia la riqueza y diversidad de estas vestimentas tradicionales. La mañana continuará con la misa cantada por la Coral Ansotana (12:30 horas) y el Baile del Alacay en la Plaza de la Fuente (13:30 horas). Tras la comida de invitados y participantes en la plaza de toros (14:30 horas), la jornada culminará con el espectáculo de jota “Sentidos” de Roberto Ciria y su compañía (17:00 horas en la plaza Domingo Miral), en un broche musical que fusiona la tradición con la puesta en escena contemporánea.