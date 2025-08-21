Amplían a otras nueve especialidades del sector de Barbastro el programa TuCitaSALUD

LEER MÁS TuCitaSalud, nuevo sistema para confirmar citas con el especialista

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud han ampliado a otras nueve especialidades el programa TuCitaSalud, que se puso en marcha el pasado 21 de mayo en el sector sanitario de Barbastro y permite confirmar, reprogramar o anular una cita sanitaria con el especialista. Las nuevas especialidades son Urología, Neumología, Digestivo, Ginecología, Oftalmología, Traumatología, Reumatología, Dermatología y Rehabilitación. Estas especialidades se unen a las cinco con las que se inició el programa, las de Otorrinolaringología, Cardiología, Psiquiatría, Psicología Clínica y Cirugía General.

De esta forma, esta iniciativa se aplica ya en 14 especialidades del sector de Barbastro. TuCitaSALUD permite que las personas que tienen cita en una de estas especialidades reciban un mensaje de WhatsApp en su teléfono móvil, cinco días laborales antes del fijado, donde se les recuerda el día y hora y se le ofrecen tres opciones: confirmarla, reprogramarla o comunicar que no acudirán. Si en 24 horas no se responde, se entiende que el paciente acudirá a la cita fijada inicialmente. En caso de reprogramarla, el usuario recibirá, en los siguientes días, la fecha y hora para su nueva cita.

La directora del Hospital de Barbastro, Elena Castellar, ha subrayado la buena acogida que ha tenido entre los ciudadanos TuCitaSALUD. Según ha precisado, desde que se ha puesto en marcha el programa, se han enviado 11.700 mensajes. En este periodo, el 61% de los usuarios ha confirmado la cita, cerca del 4% la ha reprogramado y el 2% la ha cancelado. El resto, no han contestado.

En concreto, desde mediados de mayo, se han confirmado 8.126 citas, se han reprogramado 458 y se han liberado, tras ser canceladas, 228, que han podido ser utilizadas por otros pacientes. Si se extrapolan los resultados a un millón de citas, se liberarían por cancelación casi 20.000 citas y se cambiaría cerca de 40.000. “Todo esto significa un mejor uso de la sanidad pública ya que son consultas que, de otra forma, se habrían perdido", ha dicho Castellar. Además, se contribuye así a reducir la lista de espera ya que evita ausencias por olvido y por otras causas y permite reubicar pacientes en los huecos que quedan libres.

TuCitaSALUD es un innovador proyecto que supone utilizar las herramientas de la sociedad de la información para adaptarse a las necesidades del paciente. Al mismo tiempo, hace posible optimizar las consultas del especialista de forma que todas las citas programadas para un día tengan lugar.

Se ha elegido el sector de Barbastro, que tiene una población de referencia de unas 110.000 personas, ya que dadas sus características se ha considerado el idóneo para iniciar este proyecto. Si da buen resultado, se irá extendiendo a otros niveles asistenciales y sectores. TuCitaSALUD ha supuesto la creación, por parte del Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud, de nuevos desarrollos informáticos y tecnológicos dentro de la historia clínica del paciente. El Departamento de Sanidad realizó en octubre de 2024 un estudio sobre 12.467 citas de cuatro especialidades, que permitió comprobar que el 13% de las personas con cita no acudieron y si se llama a las personas citadas, el porcentaje de las que no acudía bajaba al 11%.

MENSAJE QUE RECIBE EL PACIENTE

En el mensaje que recibe el paciente, tras un saludo y presentación desde el Servicio Aragonés de Salud y el centro sanitario en el que tiene la cita, se le pregunta si acudirá a la cita fijada determinado día, a determinada hora. A continuación, se le explican las opciones de que dispone:

Sí, asistiré.

No y no deseo nueva cita.

Ver todas las opciones.

Si el usuario elige ‘Sí, asistiré’, la cita queda confirmada. Si opta por ‘No y no deseo nueva cita’, la cita se cancelará. Si elige ‘Ver todas las opciones’, se desplegará un menú y, además de las dos primeras podrá elegir entre 'Reprogramar la cita' o ‘No recibir más mensajes’. Si se elige reprogramar, el usuario recibirá el mensaje: “Hemos recibido su solicitud de reprogramación, nos pondremos en contacto con usted para confirmar la nueva fecha”.