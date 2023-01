La ampliación de PLAZA , nuevo enfrentamiento

El Ayuntamiento denuncia que no se ha contado con ellos durante el proceso, y hay otras 2.000 hectáreas disponibles en el término municipal, por lo que no ven necesario crear un “polígono privado”. La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, defiende la transparencia de esa ampliación impulsada por Wilcox y recalca que la colaboración público-privada es la única fórmula para ampliar el terreno disponible y atender así la demanda de las industrias. Acusa al líder del PP aragonés, Jorge Azcón, de torpedear la acción del Gobierno aragonés. Las alegaciones se han presentado dentro de los plazos de tramitación y se estudiarán, como se hace siempre. Por eso no se verán afectados los plazos.

El Ayuntamiento pide transparencia

En cambio, desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que el Gobierno aragonés tiene el deber de aportar toda la información sobre este proyecto, algo que no están realizando. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, señala que no se oponen a que se creen más empleos en la ciudad, pero señala que hay que medir el impacto de la ampliación de PLAZA.