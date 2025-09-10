El sector agroalimentario es uno de los más importantes en Aragón con más de 20.000 personas que se dedican a cada una de sus fases, desde la producción al manipulado o la venta. La agroindustria, y el sector primario representa casi el 15% del Producto Interior Bruto de la comunidad aragonesa y es el principal motor económico para 23 de las 33 comarcas. Solo en 2024, la exportación creció un 5% hasta alcanzar los 3.713 millones de euros.

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar, resalta la importancia de este sector que se ha puesto de manifiesto en las jornadas sobre “Retos y Oportunidades del sector Agroalimentario Aragonés”, celebradas con motivo del Día Mundial de la Agricultura. En ellas se llegó a la conclusión de que es necesario seguir apostando por la promoción de los productos y alimentos aragoneses para obtener reconocimiento.

Una de las propuestas pasa por conseguir que haya “marcas tractoras” que tiren del resto porque, como explica la directora general, “somos líderes en productos como el cerdo, la trufa o la cereza, pero no tienen marca. Que la tuvieran, ayudaría mucho en la promoción”. Otros de los retos a los que se enfrenta el sector son los de retener talento, incorporar a gente joven al sector y ser lo suficientemente atractivos como para atraer inversiones.

El campo aragonés no sólo tiene retos por delante, sino también oportunidades porque, como indica Amparo Cuéllar, “somos la despensa de España, en Aragón sólo consumimos el 10% de lo que producimos”. Precisamente por este motivo hay que “seguir trabajando porque los productos aragoneses tengan un reconocimiento nacional e internacional”, de momento son más de 25 las figuras de calidad diferenciada que tiene Aragón y que están avaladas por la Unión Europa que “garantizan calidad y seguridad alimentaria” y la directora general asegura que se está trabajando por tener más.

Premios Agroalimentación

En el Día Mundial de la Agricultura, se reconoció el trabajo de seis empresas en la primera edición de los Premios Agroalimentarios de Aragón: