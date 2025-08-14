Los alojamientos de turismo rural superan el 90% de ocupación

La presidenta de la Federación Aragonesa de Turismo Rural, Sara Ros, confía en que la ocupación mejore en esta recta final del mes de agosto, ya que el mes de julio fue bastante flojo con cifras que, en algunos puntos de nuestro territorio apenas superaron el 20%. La comarca oscense de Sobrarbe vuelve a ser uno de los puntos más visitados. Eso sí, la forma de hacer turismo está cambiando y eso se deja notar tanto en la ocupación hotelera como también en los comercios de la zona.

Y es que está incrementando el turismo de caravana o furgoneta por lo que bajan las pernoctaciones. Los visitantes nacionales continúan siendo líder en cifras, seguido del europeo con los franceses como punta de lanza. Eso sí, también están empezando a llegar desde sitios más lejanos.

El turismo de montaña sigue creciendo y, en algunos puntos, comienza a masificarse. En el Valle de Tena, varios voluntarios han recogido, en el último mes, más de 300 kilos de basura abandonada en el medio natural. Las pozas del Pirineo en las que antes casi nadie se bañaba ahora están repletas de gente y sigue creciendo el fenómeno de la acampada ilegal.

Por ejemplo, el pasado fin de semana la Guardia Civil impuso 86 denuncias por incumplir esta norma en el Ibón de Anayet, en Huesca. Estas conductas provocan efectos negativos para la zona y el ecosistema en este entorno de alta montaña y las multas pueden llegar hasta los 600 euros.