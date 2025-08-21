La Almozara contará con un nuevo Centro Deportivo Municipal y piscinas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la licitación del nuevo Centro Deportivo Municipal Aljafería, en el distrito de La Almozara. Este equipamiento deportivo va a incluir unas piscinas públicas, que abrirán sus puertas en marzo de 2027. El CDM Aljafería va a contar también con zonas de deporte seco en interior y exteriores y una ludoteca.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, destaca la importancia de la inversión privada para impulsar este equipamiento público, que, tomando como referencia el CDM Sur, rondará los 18 millones de euros. "Lo interesante de este modelo es que sin que el Ayuntamiento necesite hacer esa inversión, sí que garantizamos que los ciudadanos disfruten de un servicio público".

Chueca ha insistido en esta idea "porque la oposición suele intentar confundir y hacer llegar un mensaje que es contradictorio, porque es una inversión privada no se va a poder disfrutar de unas instalaciones públicas. No, es un suelo público, es un suelo municipal y por lo tanto va a ser un servicio público".

El CDM Siglo XXI estrena luminarias

El Ayuntamiento de Zaragoza ha inaugurado hoy las nuevas luminarias del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI, que van a permitir reducir el gasto energético un 35%, tras una inversión de 225.000 euros. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado el ahorro de este proyecto enmarcado en el Plan Integral de Energía, que se amortizará en menos de diez años.

Se han sustituido las distintas luminarias de halógenos, que tenían 20 años de antigüedad, y se han reemplazado por más de 80 LED de 60 vatios. Esta tecnología cuenta con 100.000 horas de vida útil, lo que permitirá un ahorro en emisiones de CO2 de 24.477 kg y de 64.885 kWh al año.