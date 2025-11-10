El almez centenario del Parque Bruil de Zaragoza, candidato a Mejor Árbol de España 2026

En el año 2020 todo Aragón estuvo pendiente de la Carrasca Milenaria de Lecina, en Huesca, para que se convirtiera en Mejor Árbol de España. Y no sólo se consiguió, sino que se alzó también como Árbol Europeo 2021, la primera vez que un árbol español se hacía con este título. Estuvimos pendientes de la Sabina milenaria de Blancas como Árbol Europeo del año 2022 y en 2023, con la Carrasca de los Tocones de Peracense que compitió por ser el Árbol Europeo del 2024, aunque no pudo ser. Y ahora hay un Almez centenario que ha sido cuidado y protegido por los vecinos del entorno del Parque Bruil de Zaragoza y, precisamente, sus vecinos, lo han postulado para convertirse, de momento, en el Mejor Árbol de España 2026.

Diana Español es una de las vecinas del Parque Bruil y explica cómo los propios vecinos impulsaron en 2015 la protección de este ejemplar y dos años después, el Ayuntamiento de Zaragoza valló el árbol para “evitar proceso de estrés que estaba ocasionando la compactación del suelo, con la consiguiente reducción de oxígeno y nutrientes que garantizasen que el árbol pudiese seguir creciendo fuerte”.

Gracias a esa protección, este almez, que ha pasado por diversos momentos y que ahora está muy frondoso, además de la particularidad de la vinculación entre los vecinos y el espacio, éste árbol puede ser uno de los mejores candidatos.

El 7 de noviembre, el jurado del concurso, promovido por la ONG Bosques Sin Fronteras comunicó a los vecinos del entorno del Parque Bruil que su candidatura había sido seleccionada. Ahora comienza la fase de votación del 17 de noviembre al 17 de diciembre, para lo que van a grabar un vídeo junto con las personas que lo han abrazado y cuidado. La votación puede realizarse en la web del Árbol del año