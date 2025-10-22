Alejando Moda celebra 50 años, apoyando la investigación oncológica

Una de las claves del éxito de Alejandro Martínez ha sido su extraordinaria capacidad de trabajo: "he trabajado día y noche. Mi mujer, cuando llegaba a casa, me preguntaba, ¿no estás cansado? y gracias a Dios nunca lo he estado". Agradece, precisamente, el apoyo incondicional de su esposa, que ha sido "motor y alma determinante" durante todos estos años para ganar y mantener la reputación de un comercio que ha apostado por la calidad, la atención al cliente y la comunicación.

Hace 19 años Alejando decidió apartarse del negocio en busca de un merecido descanso dejando paso a sus sobrinos al frente del negocio. Su sobrina, Vanessa Til, se confiesa admiradora de su tío en lo profesional y lo personal: "es un orgullo seguir sus pasos y, aunque está retirado, su experiencia nos ayuda mucho en momentos clave"

Uno de esos momentos clave es este 50 aniversario. Por eso, Alejandro ha querido que la efemérides sirva para aportar algo importante a la sociedad creando la beca Alejandro Moda de Investigación, un proyecto dirigido por el investigador Alberto Jiménez Schuchmacher para impulsar el desarrollo de drones de detección y ataque selectivo contra las células tumorales: "nuestros drones son anticuerpos, los anticuerpos son proteínas de nuestras defensas que se pegan a cosas y en nuestro laboratorio podemos generar anticuerpos contra moléculas que están en el cáncer, pero no en el tejido sano".

Vanesa Til ha explicado que desde esta semana y hasta el próximo 13 de diciembre, el 25% de todas las compras realizadas en las tres tiendas Alejandro Moda se destinará íntegramente a financiar esta beca, de forma que "todos los clientes estarán participando directamente en esta causa".