Alcañiz retira un nido de avispas asiáticas

La vespa velutina es una especie invasora que se alimenta de otros insectos polinizadores, entre ellos las abejas.

Redacción

Teruel |

avispa asiática
Alcañiz retira un nido de avispas asiáticas

En Alcañiz hoy se va a proceder a la retirada de un nido de avispas asiáticas que ha generado una importante preocupación entre los apicultores de la zona. Y es que esta variante de avispa, denominada vespa velutina, es una especie invasora que se alimenta de otros insectos polinizadores, entre ellos las abejas.

Debido a su voracidad, su proliferación pone en peligro la actividad apícola, por lo que el ayuntamiento de Alcañiz y los guardas forestales del Gobierno de Aragón pidieron hace unos días la colaboración ciudadana para localizar sus nidos, que pueden llegar a tener hasta 80 cm de diámetro.

El llamamiento ha dado sus frutos y a lo largo de este lunes se procederá a la retirada de uno de ellos, aunque no se descarta que pueda haber más, por lo que desde el consistorio alcañizano piden a los vecinos que estén atentos para su posible detección.

