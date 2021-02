La alcaldesa de Teruel insiste en los cribados masivos y rechaza el cierre de gimnasios e interior de bares

LEER MÁS Los contagios se reducen con 202 casos en Aragón

Teruel vuelve a encabezar las cifras de contagios en las últimas horas con 75 nuevos positivos y 1 fallecido por coronavirus. Por zonas de salud vuelve a destacar de nuevo la capital con 26 positivos, 17 en el centro de salud del Ensanche y 9 en Teruel centro, igual que en Alcañiz.

Se trata de cifras claramente mejores que las de los últimos días, pero lo que más preocupa es que ha vuelto a subir la presión hospitalaria, con 129 pacientes covid en los tres centros turolenses. Además, la semana ha comenzado con veinte aulas cerradas en quince colegios, cifra récord desde que arrancó el curso.

Y otra cifra que también preocupa a la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, son las 27 sanciones que la Policía Local de Teruel ha impuesto este fin de semana, por no llevar la mascarilla, por no respetar las distancias de seguridad, por fumar en terrazas y por cuatro fiestas no autorizadas en distintos pisos de la capital.