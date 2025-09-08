La alcaldesa de Huesca insiste en que la tala era "imprescindible" para construir la rotonda que dará acceso a Harineras

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, insiste en que para la construcción de la nueva rotonda de Harineras era necesaria la tala de "los dos árboles de Martínez de Velasco". Hay que recordar que esta decisión desembocó en una gran movilización vecinal y que ha generado la constitución de la Plataforma Arboles Vivos en Huesca que reclama la protección de arbolado urbano. En declaraciones en Más de Uno Huesca, la alcaldesa, ha señalado que para gestionar el tráfico de esa zona "se hacía indispensable la construcción de una rotonda que ordenara los siete carriles que confluyen en ella, entre ellos el vial que dará acceso a Harineras" y que ha supuesto la tala de dos ejemplares de platanero.

"A nadie le gusta que se talen árboles, pero en ese espacio urbanístico se van a plantar más de 400", ha recordado la alcaldesa. "Entendemos que todo el mundo tiene derecho a expresarse pero la ciudad de Huesca necesita seguir creciendo y que los oscenses puedan tener acceso a vivienda", ha añadido.

Respecto a las 89 plazas de zona azul de nueva creación en el entorno del Centro de Salud Fidel Pagés y los juzgados, Orduna ha insistido en que se está cumpliendo "con el contrato con la empresa y ayudará a que en este entorno haya una mayor rotación". Además, asegura que el Ayuntamiento nunca se ha planteado ampliar zona azul y ha recordado que ya se está construyendo un parking en la calle Zaragoza que ayudará a aliviar el problema de aparcamiento en la zona

Además, hoy se ha firmado el acta de replanteo para el inicio de las obras del parking disuasorio de Ramón y Cajal, que arrancarán esta misma semana. Este parking ha subrayado Orduna, dará servicio a la zona de las instalaciones deportivas y de las piscinas, muy utilizada por los oscenses. En él también está previsto habilitar una zona para autocaravanas"

La alcaldesa también ha calificado de buena noticia que el Ministerio ultime ya las obras del tramo Siétamo Huesca de la A-22, aunque los vecinos de Huesca no merecen que haya costado 25 años poner en marcha este tramo. También ha señalado que, a pesar de la reunión mantenida en el Ministerio con el presidente de la DPH, no se han producido avances en la mejora del servicio del AVE en Huesca. "Por desgracia ocurre en toda España. El retroceso en el AVE es lamentable y el Minisro debe ponerse las pilas y empezar a trabajar".