La alcaldesa de Huesca denuncia la suplantación de su identidad en una cuenta de correo electrónico

La alcaldesa Lorena Orduna ha interpuesto una denuncia tras detectar el uso fraudulento de su nombre en una falsa cuenta de correo electrónico desde la que se ha difundido supuesta información sobre terceras personas relacionadas con la política. Por el momento, al menos dos personas habrían recibido esos mensajes de lorenaordunapp@gmail.com aunque la Policía Nacional investiga si hay más.

Tras denunciarlo en comisaría, la alcaldesa que también ha comunicado lo sucedido a la dirección del Partido Popular en Aragón, espera se investigue el origen de estos correos y se abra el correspondiente proceso penal contra el autor o autores de estos hechos que considera "lamentables y muy graves".

Orduna pide precaución a quienes reciban este tipo de mensajes, insiste en que no deben facilitar datos y comunicar lo sucedido a la Policía Nacional. La alcaldesa ha lamentado que la política se vea salpicada por este tipo de situaciones e insiste en que hay que hacer “campañas limpias”.