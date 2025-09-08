Los ajustados servicios mínimos impiden que los bomberos secunden la primera huelga indefinida del servicio en Huesca

Este lunes los bomberos del SPEIS iniciaban su primera huelga indefinida colgando carteles en los propios parques del servicio y en carreteras. Sin embargo la convocatoria apenas ha tenido seguimiento entre el propio personal. Y es que los servicios mínimos se habían fijado en el 80% de la dotación habitual, (lo que supone 20 efectivos de guardia a repartir en los ocho parques de la provincia) una cifra que desde el comité de huelga consideran totalmente insuficiente. Por ello desde el comité indican que "en un ejercicio de profesionalidad, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, han hecho un llamamiento a la plantilla de trabajadores para que asistieran de forma voluntaria a sus puestos de trabajo. Desde el comité no se va a jugar con la vida de nadie ni se va a permitir que dos trabajadores acudan solos a un accidente de tráfico o a un incendio de vivienda".

No obstante creen que la Diputación les está ninguneando y reivindican mayor dotación de personal en los parques y la equiparación salarial y de la jornada laboral con el resto de trabajadores de la Diputación Provincial.

La negociación sigue abierta y mañana martes hay convocada una nueva reunión con la DPH para intentar llegar a acuerdos.