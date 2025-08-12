Aitana y Lamine Yamal los jefes favoritos de los niños y niñas aragoneses

La vocación más elegida por las niñas aragonesas es la de profesora, mientras que para los niños sigue siendo futbolista. En esta decimonovena edición de la Encuesta Adecco en la que se quiere analizar el futuro deseable a niños y niñas sobre su futuro, se les ha preguntado desde qué quieren ser de mayor hasta la posibilidad de trabajar con robots.

Los niños y niñas toman como ejemplo a las personas más relevantes y que más llaman la atención y así se refleja. Luis Perdiguero, Director de Comunicación Externa del Grupo Adecco, ha explicado que "ahora la profesión de futbolista es la segunda más deseada por ellas, hace unos años ninguna lo mencionaba". En el caso de ellos "hay alguna novedad, en tercer lugar quieren ser cocineros, arquitectos o fisioterapeutas" ha añadido Perdiguero.

La Reina Letizia, Ibai Llanos o Aitana han sido algunos de los jefes elegidos por los niños y niñas encuestados, pero en estas listas se siguen colando los padres y madres. Otro de los aspectos encuestados es el hecho de jugar más o tener más dinero, tendencia que varía mucho entre los chicos y las chicas, "los niños prefieren ganar más dinero y las niñas prefieren tener tiempo libre" ha afirmado Luis Perdiguero.