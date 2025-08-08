Agenda cultural. Recomendaciones 8 a 10 de agosto

Esta es la agenda cultural programada para Aragón este fin de semana:

8 de agosto

M. Aranzabal & Á. L. Quintana – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 8 de agosto, 19 h. Santuario de Torreciudad.

Silvia Márquez – Ciclo Música en el Foro. 8 de agosto, 19.15 h. Museo del Foro de Cesaraugusta, Zaragoza. Organizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música (AAIM), este ciclo no es solo una agenda de conciertos: es una forma de entender el arte como puente entre épocas. El diálogo entre instrumentos clásicos y el eco de las piedras milenarias crea una experiencia cultural profunda, envolvente y única.

Guillem Gisbert – SoNna Huesca. 8 de agosto, 19.30 h. Castillo de Benabarre, Benabarre. Después de quince años ininterrumpidos de pop irreprochable con Manel, Guillem Gisbert inició, apenas un año después del cierre de la gira Per la bona gent, un proyecto en solitario, que culminó con la publicación en marzo del año pasado de su trabajo Balla la masurca. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Claudio Constantini – XXXIV Festival Camino de Santiago. 8 de agosto, 22.30 h. Iglesia de Castiello de Jaca. Claudio Constantini tiene una carrera polifacética como intérprete de dos instrumentos, el piano y el bandoneón, además de compositor. Nacido y criado en Lima en una familia de músicos, su estilo se define por sus sólidas raíces clásicas unidas a la pasión por los géneros musicales populares, entre los que la música latinoamericana y la improvisación juegan un papel clave.

Exposición XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Portugal. Hasta el 17 de agosto. Palacio de los Condes de Sástago, Zaragoza. Rebeca Zarza ha recibido el Premio de Arte de la Diputación Provincial de Zaragoza, y Ángel L. M. Saló logró el accésit. Las obras de ambos artistas se pueden visitar en el Palacio de Sástago.

Niños de Ucrania. Hasta el 22 de agosto. Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Zaragoza. Marco Antonio Sarto Gasca nos acerca a la realidad de los orfanatos de Ucrania cercanos a la ciudad de Kiev.

Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.

Exposición Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo. Hasta el 7 de septiembre. Centro de Historias, Zaragoza. La muestra reúne obras de artistas internacionales como Silvia Binda, Calin Segal o el colectivo dmstfctn, que reflexionan sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la formación de opiniones en la era digital. La exposición propone experiencias interactivas, instalaciones sensoriales y performances en torno a los límites entre lo real y lo artificial. Organizan la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Pacto Digital Europeo.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.

TESOROS. Colecciones de Arte Asiático del Museo de Zaragoza. Hasta el 13 de octubre. Sala de Exposiciones La Lonja, Zaragoza. Esta exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Museo de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se compone de varias donaciones y adquisiciones: la Colección Torralba, la Fundación Torralba-Fortún, la Colección Tanzan y Kentaro Kotoge, la Colección Reijinsha, la Colección Pasamar-Onila y la Colección Miguel Ángel Gutiérrez. El visitante podrá conocer así las diferentes manifestaciones artísticas de países como Japón y China, así como el intercambio de estas culturas con occidente. La exposición también cuenta con un espacio didáctico para conocer las técnicas fundamentales del arte asiático: la xilografía japonesa, la laca urushi y la cerámica.

Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos. Hasta el 2 de noviembre, de 10 a 20 h. CaixaForum Zaragoza. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

9 de agosto

La Vella Dixieland. Gira 45 Aniversario – Festival Internacional de Música Jazzetania. 9 de agosto, 19 h. Carpa de Fiestas, Candanchú. La XIX edición del Festival Jazzetania está dedicada a la voz femenina.

Chicuelo y Marco Mezquida – SoNna Huesca. 9 de agosto, 19.30 h. Aldea de Puy de Cinca, Secastilla. El pianista menorquín Marco Mezquida y el guitarrista catalán Chicuelo, han reafirmado su comunión artística con Del alma (2024), su tercer disco creado a cuatro manos, tras los de Conexión (2017) y No hay dos sin tres (2019), con el que cierran una trilogía de música nueva y libre, fruto de la fuerte conexión espiritual y musical entre ambos creadores, maestros de sus respectivos estilos, el flamenco y el jazz. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

E. Sánchez, P. Rodríguez & C. Arimany – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 9 de agosto, 20 h. Iglesia parroquial de La Puebla de Castro.

Madre mía – Manhattan Fest 2025. 9 de agosto, 22 h. Sala El Gato Negro, Murillo de Gállego. La misión del Festival Manhattan es trasladar la excelencia artística a lugares de una gran riqueza paisajística o entornos naturales. Arte, cultura, naturaleza, turismo y lucha contra la despoblación se unen en este proyecto, imprescindible para la evolución de la zona y su entorno.

Vincenzo Capezzuto & Giancarlo Bianchetti – XXXIV Festival Camino de Santiago. 9 de agosto, 22.30 h. Iglesia del Carmen, Jaca. Música sacra y profana de los compositores más importantes del barroco. Nace del encuentro de dos artistas: Vincenzo Capezzuto, una voz que desafía cualquier clasificación por la particularidad de su timbre, su amplia tesitura y su destacada versatilidad para moverse entre distintos géneros musicales, y Giancarlo Bianchetti, uno de los guitarristas y percusionistas más interesantes y virtuosos de la escena internacional.

10 de agosto

Rosin de Palo – SoNna Huesca. 10 de agosto, 19.30 h. Paseo del Sifón, Albelda. Rosin de Palo es el proceso de búsqueda del niño interior de Samuel Azorín y Mario Vidal, dos estudiantes de conservatorio con muchas ideas y muchas ganas de experimentar, que combinan un contrabajo y un set de percusión para conformar el dúo musical más imprevisible de nuestra escena. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Dúo Kravos – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 10 de agosto, 20 h. Basílica de la Peña, Graus. Pianistas y hermanos, Zala y Val Kravos han grabado música para piano a 4 manos con obras de Mozart, Schubert, Bizet y Françoise Choveaux.

Ensemble Contratemps – XXXIV Festival Camino de Santiago. 10 de agosto, 21 h. Iglesia Parroquial de Siresa. La música espiritual afrocubana es un tesoro donde se fusionan elementos culturales, originados por la convivencia de los pueblos aborígenes cubanos, esclavos africanos y los colonos europeos. En este programa exploramos algunas de las formas musicales, cantos y bailes que convivieron y formaron una nueva cultura, mostrando el sincretismo cultural y religioso a través de la música, donde la cultura europea es influenciada por los ritmos africanos y americanos.

La La Love You – Fiestas de San Lorenzo de Huesca. 10 de agosto, 23.30 h. Palacio de Congresos de Huesca.