Agenda cultural. Recomendaciones 7 de agosto

Esta es la oferta cultural programada en Aragón para este 7 de agosto:

Crímenes en la Fuente del Ibón – Un verano de leyenda 2025. 7 de agosto, 22 h. Fuente del Ibón, Parque Miguel Servet, Huesca. El Ayuntamiento de Huesca, a través de su Área de Turismo y con la colaboración de la Comarca de La Hoya, pone en marcha una nueva edición del programa “Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025”, una completa oferta de actividades culturales y de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre. El itinerario “Crímenes en la Fuente del Ibón”, con relatos de Óscar Sipán y música de la violinista Daniela Nikolova en uno de los rincones más bellos del Parque Miguel Servet.

Sete Lágrimas – XXXIV Festival Camino de Santiago. 7 de agosto, 22.30 h. Ciudadela de Jaca. Centrada en el diálogo entre la Música Antigua y la Contemporánea –y la música erudita con tradiciones centenarias–, Sete Lágrimas reúne a músicos de diferentes orígenes musicales en torno a proyectos conceptuales alimentados tanto por investigaciones musicológicas originales como por procesos innovadores y creativos centrados en los sonidos, la instrumentación y los recuerdos de la Música Antigua.

Judit Neddermann & Pau Figueres – Monzón Cultural. 7 de agosto, 22.30 h. Plaza Santa María, Monzón. El estilo de Judit con toques pop, folk, jazz y MPB llega a su madurez, invitándonos a celebrar la vida y a encontrar un momento de paz. Judit Neddermann ha grabado con artistas como Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Noa, Pedro Guerra o Maro y ha compartido escenario, entre otros, con Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Jorge Drexler, Andrés Suárez, Rozalén, Miguel Poveda o Ismael Serrano.

Exposición XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Portugal. Hasta el 17 de agosto. Palacio de los Condes de Sástago, Zaragoza. Rebeca Zarza ha recibido el Premio de Arte de la Diputación Provincial de Zaragoza, y Ángel L. M. Saló logró el accésit. Las obras de ambos artistas se pueden visitar en el Palacio de Sástago.

Niños de Ucrania. Hasta el 22 de agosto. Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Zaragoza. Marco Antonio Sarto Gasca nos acerca a la realidad de los orfanatos de Ucrania cercanos a la ciudad de Kiev.

Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.

Exposición Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo. Hasta el 7 de septiembre. Centro de Historias, Zaragoza. La muestra reúne obras de artistas internacionales como Silvia Binda, Calin Segal o el colectivo dmstfctn, que reflexionan sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la formación de opiniones en la era digital. La exposición propone experiencias interactivas, instalaciones sensoriales y performances en torno a los límites entre lo real y lo artificial. Organizan la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Pacto Digital Europeo.

TESOROS. Colecciones de Arte Asiático del Museo de Zaragoza. Hasta el 13 de octubre. Sala de Exposiciones La Lonja, Zaragoza. Esta exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Museo de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se compone de varias donaciones y adquisiciones: la Colección Torralba, la Fundación Torralba-Fortún, la Colección Tanzan y Kentaro Kotoge, la Colección Reijinsha, la Colección Pasamar-Onila y la Colección Miguel Ángel Gutiérrez. El visitante podrá conocer así las diferentes manifestaciones artísticas de países como Japón y China, así como el intercambio de estas culturas con occidente. La exposición también cuenta con un espacio didáctico para conocer las técnicas fundamentales del arte asiático: la xilografía japonesa, la laca urushi y la cerámica.