Agenda cultural. Recomendaciones 29 a 31 de agosto

Esta es la agenda cultural programada en Aragón para este fin de semana:

29 de agosto:

10º Encuentro Internacional de Músicas Tradicionales del Pirineo. Del 27 al 31 de agosto, 18 h. Espacio Pirineos de Graus.

I. Lagors & Ch. Ott. – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 29 de agosto, 19 h. Santuario de Torreciudad.

Francisco Codera – Ciclo Música en el Foro. 29 de agosto, 19.15 h. Museo del Foro de Cesaraugusta, Zaragoza. Organizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música (AAIM), este ciclo no es solo una agenda de conciertos: es una forma de entender el arte como puente entre épocas. El diálogo entre instrumentos clásicos y el eco de las piedras milenarias crea una experiencia cultural profunda, envolvente y única.

Miguel Jiménez: Être – Festival de los Castillos. 29 de agosto, 20 h. Exterior lateral, Lo Castell, Fraga.

Descanso Real – Un verano de leyenda 2025. 29 de agosto, 22 h. Plaza de San Pedro, Huesca. El Ayuntamiento de Huesca, a través de su Área de Turismo y con la colaboración de la Comarca de La Hoya, pone en marcha una nueva edición del programa “Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025”, una completa oferta de actividades culturales y de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre.

GREX – Festival de los Castillos. 29 de agosto, 23 h. Escenario interior, Lo Castell, Fraga.

La Frontera + Pared con Pared – Sabiñam Fest. 29 de agosto, 23 h. Aparcamiento de Pirenarium, Sabiñánigo.

Exposición Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo. Hasta el 7 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Centro de Historias, Zaragoza. La muestra reúne obras de artistas internacionales como Silvia Binda, Calin Segal o el colectivo dmstfctn, que reflexionan sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la formación de opiniones en la era digital. La exposición propone experiencias interactivas, instalaciones sensoriales y performances en torno a los límites entre lo real y lo artificial. Organizan la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Pacto Digital Europeo.

Exposición “Naturaleza en un brick”. Hasta el 19 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 15 h. Fundación Ibercaja Actur, Zaragoza. Esta exposición reúne una curiosa y educativa muestra de construcciones con piezas de LEGO, en la que cada animal cobra vida pieza a pieza.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.

TESOROS. Colecciones de Arte Asiático del Museo de Zaragoza. Hasta el 13 de octubre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sala de Exposiciones La Lonja, Zaragoza. Esta exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Museo de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se compone de varias donaciones y adquisiciones: la Colección Torralba, la Fundación Torralba-Fortún, la Colección Tanzan y Kentaro Kotoge, la Colección Reijinsha, la Colección Pasamar-Onila y la Colección Miguel Ángel Gutiérrez. El visitante podrá conocer así las diferentes manifestaciones artísticas de países como Japón y China, así como el intercambio de estas culturas con occidente. La exposición también cuenta con un espacio didáctico para conocer las técnicas fundamentales del arte asiático: la xilografía japonesa, la laca urushi y la cerámica.

Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos. Hasta el 2 de noviembre, de 10 a 20 h. CaixaForum Zaragoza. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

30 de agosto:

Camerata Virtuosi Ensemble – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 30 de agosto, 19 h. Iglesia parroquial de Benabarre.

Maestro Espada – SoNna Huesca. 30 de agosto, 19.30 h. Finca Valonga, Belver de Cinca. Maestro Espada son dos hermanos nacidos en Murcia, Alejandro y Víctor, que, tras separar sus caminos, uno a Barcelona y otro a Madrid, encuentran en la fascinación común por el folklore huertano la excusa perfecta para dar a luz a uno de los proyectos más interesantes de los últimos años. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Victoria P. Miranda – Festival de los Castillos. 30 de agosto, 20 h. Exterior lateral, Lo Castell, Fraga.

Sergi Estella. 30 de agosto, 21 h. Rock & Blues Café, Zaragoza.

La estrella azul: Crooner – Festival de los Castillos. 30 de agosto, 23 h. Exterior interior, Lo Castell, Fraga. La Estrella Azul, la aclamada película que ha cosechado 2 Premios Goya, ahora cobra vida en el escenario con su banda homónima.

Sofía Ellar + Erin Memento – Sabiñam Fest. 30 de agosto, 23 h. Aparcamiento de Pirenarium, Sabiñánigo.

31 de agosto:

Karmento – SoNna Huesca. 31 de agosto, 19.30 h. Jardines del Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés, Sabiñánigo. Karmento es una artista folklórica manchega que inicia su andadura en 2012, residiendo en la isla de Malta. Allí se relaciona con músicos internacionales y comienza a escribir las canciones de su primer álbum: Mudanzas. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Judit Cortina x Francesc Cuéllar: Tobetta – Festival de los Castillos. 31 de agosto, 20 h. Exterior lateral, Lo Castell, Fraga.

Rosalie Cunningham. 31 de agosto, 21 h. Rock & Blues Café, Zaragoza.

