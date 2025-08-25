Agenda cultural. Recomendaciones 25 de agosto

Esta es la oferta cultural programada en Aragón para este lunes, 25 de agosto:

Crímenes en la Fuente del Ibón – Un verano de leyenda 2025. 25 de agosto, 22 h. Fuente del Ibón, Parque Miguel Servet, Huesca. El Ayuntamiento de Huesca, a través de su Área de Turismo y con la colaboración de la Comarca de La Hoya, pone en marcha una nueva edición del programa “Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025”, una completa oferta de actividades culturales y de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre. El itinerario “Crímenes en la Fuente del Ibón”, con relatos de Óscar Sipán y música de la violinista Daniela Nikolova en uno de los rincones más bellos del Parque Miguel Servet.

Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.

Exposición “Naturaleza en un brick”. Hasta el 19 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 15 h. Fundación Ibercaja Actur, Zaragoza. Esta exposición reúne una curiosa y educativa muestra de construcciones con piezas de LEGO, en la que cada animal cobra vida pieza a pieza.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.