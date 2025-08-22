Agenda cultural. Recomendaciones 22 a 24 de agosto

Esta es la agenda cultural programada en Aragón para este fin de semana:

22 de agosto

OpenBRASS & C. Miranda – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 22 de agosto, 19 h. Santuario de Torreciudad.

Cuarteto Tundra – Ciclo Música en el Foro. 22 de agosto, 19.15 h. Museo del Foro de Cesaraugusta, Zaragoza. Organizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música (AAIM), este ciclo no es solo una agenda de conciertos: es una forma de entender el arte como puente entre épocas. El diálogo entre instrumentos clásicos y el eco de las piedras milenarias crea una experiencia cultural profunda, envolvente y única.

Maïa Barouh – SoNna Huesca. 22 de agosto, 19.30 h. Iglesia de San Miguel, Linás de Broto, Torla. A Maïa Barouh, cantante y flautista franco-japonesa, y Fixi, pianista y acordeonista parisino, les encanta caminar por la cuerda floja musical, al fusionar canciones ancestrales japonesas con acordeón o componer valses groovy del siglo XXI. Los dos artistas mezclan con júbilo su música y sus respectivas herencias para encontrarse, compartir y celebrar. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Ester Vallejo + Le Parody – Escenario Estepario 2025. 22 de agosto, 20 h. Plaza Goya, Pueblo Viejo de Belchite.

Eduardo Aladrén y Anastasiya Titovych – Música en la Roca. 22 de agosto, 20.30 h. Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, Jaca.

Javier Ojeda + Elefantes – El Metro Festival. 22 de agosto, 20.30 h. La Balsa de la Culada, Almudévar.

Aerolíneas de Leyenda “Control de Aduanas” – Un verano de leyenda 2025. 22 de agosto, 22 h. Plaza de la Catedral, Huesca. El Ayuntamiento de Huesca, a través de su Área de Turismo y con la colaboración de la Comarca de La Hoya, pone en marcha una nueva edición del programa “Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025”, una completa oferta de actividades culturales y de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre.

Capella de Ministrers – XXXIV Festival Camino de Santiago. 22 de agosto, 22.30 h. Ciudadela de Jaca. La Capella de Ministrers de Carles Magraner nos propone un sugerente viaje a la época medieval de la mano de trovadores como Berenguer de Palou o Ponç d'Ortafà, entre otros, vinculados a la figura de Jaime I “el Conquistador”.

Niños de Ucrania. Hasta el 22 de agosto, de 10 a 21 h. Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Zaragoza. Marco Antonio Sarto Gasca nos acerca a la realidad de los orfanatos de Ucrania cercanos a la ciudad de Kiev.

Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.

Exposición Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo. Hasta el 7 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Centro de Historias, Zaragoza. La muestra reúne obras de artistas internacionales como Silvia Binda, Calin Segal o el colectivo dmstfctn, que reflexionan sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la formación de opiniones en la era digital. La exposición propone experiencias interactivas, instalaciones sensoriales y performances en torno a los límites entre lo real y lo artificial. Organizan la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Pacto Digital Europeo.

Exposición “Naturaleza en un brick”. Hasta el 19 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 15 h. Fundación Ibercaja Actur, Zaragoza. Esta exposición reúne una curiosa y educativa muestra de construcciones con piezas de LEGO, en la que cada animal cobra vida pieza a pieza.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.

TESOROS. Colecciones de Arte Asiático del Museo de Zaragoza. Hasta el 13 de octubre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sala de Exposiciones La Lonja, Zaragoza. Esta exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Museo de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se compone de varias donaciones y adquisiciones: la Colección Torralba, la Fundación Torralba-Fortún, la Colección Tanzan y Kentaro Kotoge, la Colección Reijinsha, la Colección Pasamar-Onila y la Colección Miguel Ángel Gutiérrez. El visitante podrá conocer así las diferentes manifestaciones artísticas de países como Japón y China, así como el intercambio de estas culturas con occidente. La exposición también cuenta con un espacio didáctico para conocer las técnicas fundamentales del arte asiático: la xilografía japonesa, la laca urushi y la cerámica.

Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos. Hasta el 2 de noviembre, de 10 a 20 h. CaixaForum Zaragoza. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

23 de agosto

Artilusio, de la compañía Markeliñe. – Teatro de calle del XXXIV Festival Camino de Santiago. 23 de agosto, 18 h. Santa Cilia.

Noche de Reyes, de la compañía Nasú Teatro – Teatro de calle del XXXIV Festival Camino de Santiago. 23 de agosto, 19 h. Santa Cilia.

Asier Pagazaurtundua + Jordi Barceló y Pablo Turlo – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 23 de agosto, 19 h. Iglesia de San Martín, Castanesa.

Maruja Limón – SoNna Huesca. 23 de agosto, 19.30 h. Llanos de Planduviar, Broto.

El Kanka – Festival de Música Veruela Verano. 23 de agosto, 19.30 h. Monasterio de Veruela.

Morochos – SoNna Huesca. 23 de agosto, 19.30 h. Llanos de Planduviar, Broto. Morochos son un dúo madrileño (y venezolano) formado por los hermanos gemelos Juan e Ignacio que fusiona flamenco y pop con un estilo fresco y alegre gracias a sus influencias caribeñas y mediterráneas. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Mercedes Cañas + Arco – El Metro Festival. 23 de agosto, 20.30 h. La Balsa de la Culada, Almudévar.

24 de agosto

Gregotecno – SoNna Huesca. 24 de agosto, 12 h. Sendero El Cornato, Bielsa. Gregotechno fusiona los modos sagrados del canto gregoriano con la energía de la música electrónica. Con base en Barcelona, el proyecto combina elementos multisensoriales en una experiencia trascendente y festiva que crea puentes entre pasado y futuro, sonido y cuerpo. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Don Bártulos, de la compañía Civic Civiac – Teatro de calle del XXXIV Festival Camino de Santiago. 24 de agosto, 18 h. Berdún. Comedia visual, que aúna el teatro de calle y objetos, con los números de magia más sorprendentes y el humor gestual. Un singular y entrañable personaje sorprenderá y emocionará al público con sus bártulos, que cobrarán vida y se convertirán en un sinfín de objetos mágicos para jugar con los espectadores con un estilo de ilusionismo contemporáneo.

Urbasa, de las compañías Utxun y Ortzi – Teatro de calle del XXXIV Festival Camino de Santiago. 24 de agosto, 19 h. Berdún.

Mascara – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 24 de agosto, 20 h. Iglesia parroquial de Campo.