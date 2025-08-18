Agenda cultural. Recomendaciones 18 de agosto

Esta es la agenda cultural para Aragón este lunes, 18 de agosto:

Crímenes en la Fuente del Ibón – Un verano de leyenda 2025. 18 de agosto, 22 h. Fuente del Ibón, Parque Miguel Servet, Huesca. El Ayuntamiento de Huesca, a través de su Área de Turismo y con la colaboración de la Comarca de La Hoya, pone en marcha una nueva edición del programa “Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025”, una completa oferta de actividades culturales y de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre. El itinerario “Crímenes en la Fuente del Ibón”, con relatos de Óscar Sipán y música de la violinista Daniela Nikolova en uno de los rincones más bellos del Parque Miguel Servet.

La Ritirata – XXXIV Festival Camino de Santiago. 18 de agosto, 22.30 h. Iglesia del Carmen, Jaca. El violonchelista bilbaíno Josetxu Obregón crea La Ritirata, una formación dedicada a la interpretación histórica con la intención de redescubrir repertorios del Barroco, Clasicismo y primer Romanticismo, desde la aparición del violoncello hasta que la línea entre la interpretación histórica y moderna del mismo se estrecha al terminar el Romanticismo.

Observación Astronómica en El Pueyo de Jaca. 18 de agosto, 22.30 h. Campo de Fútbol, El Pueyo de Jaca. Astroturismo de verano, observación nocturna a simple vista y con telescopios. Organiza el Ayuntamiento de Panticosa.

Niños de Ucrania. Hasta el 22 de agosto. Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Zaragoza. Marco Antonio Sarto Gasca nos acerca a la realidad de los orfanatos de Ucrania cercanos a la ciudad de Kiev.

Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.