Agenda cultural. Recomendaciones 15 a 17 de agosto

Esta es la agenda cultural programa para este fin de semana en Aragón:

15 de agosto

María de la Flor – SoNna Huesca. 15 de agosto, 19.30 h. Parque de la Ermita de San Bartolomé, Altorricón. Violinista, cantante y compositora, la formación de María de la Flor en músicas tan distintas como el jazz, el flamenco o la música clásica la dotan de un poso y una profundidad casi inéditos en el circuito de la nueva canción castellana. Lo ha demostrado en sus distintos trabajos: Temple, el EP con el que debutó en 2021, o el disco Hilanderas. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Cuarteto de cuerda Camerata Amicitia Ensemble – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 15 de agosto, 20 h. Iglesia parroquial de Lascuarre.

Yo sobreviví a la EGB, con Jordi Merca – Festival de los Castillos. 15 de agosto, 22.30 h. Plaza-Castillo, Albalate del Arzobispo.

Solnegre – XXXIV Festival Camino de Santiago. 15 de agosto, 22.30 h. Iglesia Parroquial de Villanúa. Ferran Pisà se interesa por la interpretación historicista en Amsterdam, donde se formó como guitarrista barroco con Lex Eisenhardt. Prosiguió sus estudios en instrumentos antiguos de cuerda pulsada con Xavier Díaz Latorre y Mara Galassi. En su carrera como músico profesional ha trabajado con varios conjuntos de música de cámara de repertorio vocal e instrumental. También ha trabajado en proyectos operísticos tanto en España como en Europa. Presenta sus proyectos propios con el conjunto Solnegre.

Exposición XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Portugal. Hasta el 17 de agosto, de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Palacio de los Condes de Sástago, Zaragoza. Rebeca Zarza ha recibido el Premio de Arte de la Diputación Provincial de Zaragoza, y Ángel L. M. Saló logró el accésit. Las obras de ambos artistas se pueden visitar en el Palacio de Sástago.

Niños de Ucrania. Hasta el 22 de agosto, de 10 a 21 h. Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Zaragoza. Marco Antonio Sarto Gasca nos acerca a la realidad de los orfanatos de Ucrania cercanos a la ciudad de Kiev.

Exposición de foto-cuadros Urban Tokiak. Hasta el 26 de agosto, de 9.30 a 14.30 h. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza. Una muestra en la que el autor, Rolan Garcés, confronta espacios, naturaleza urbana y arquitectura. A través de sus imágenes, nos enfrenta a símbolos de la producción en masa desechados, a la soledad humana en las urbes, a la basura y la suciedad.

Exposición Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo. Hasta el 7 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Centro de Historias, Zaragoza. La muestra reúne obras de artistas internacionales como Silvia Binda, Calin Segal o el colectivo dmstfctn, que reflexionan sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la formación de opiniones en la era digital. La exposición propone experiencias interactivas, instalaciones sensoriales y performances en torno a los límites entre lo real y lo artificial. Organizan la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Pacto Digital Europeo.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.

TESOROS. Colecciones de Arte Asiático del Museo de Zaragoza. Hasta el 13 de octubre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sala de Exposiciones La Lonja, Zaragoza. Esta exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Museo de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se compone de varias donaciones y adquisiciones: la Colección Torralba, la Fundación Torralba-Fortún, la Colección Tanzan y Kentaro Kotoge, la Colección Reijinsha, la Colección Pasamar-Onila y la Colección Miguel Ángel Gutiérrez. El visitante podrá conocer así las diferentes manifestaciones artísticas de países como Japón y China, así como el intercambio de estas culturas con occidente. La exposición también cuenta con un espacio didáctico para conocer las técnicas fundamentales del arte asiático: la xilografía japonesa, la laca urushi y la cerámica.

Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos. Hasta el 2 de noviembre, de 10 a 20 h. CaixaForum Zaragoza. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

16 de agosto

Orfeón Torreciudad: Misa en honor a Nuestra Señora de los Ángeles – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 16 de agosto, 19 h. Santuario de Torreciudad.

Cuarteto Alpiria – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 16 de agosto, 20 h. Monasterio de Alaón, Sopeira.

Sandra Monfort – SoNna Huesca. 16 de agosto, 20 h. Bodega Laus, Barbastro. Lo tradicional y lo vanguardista. Lo ancestral y lo moderno. Lo orgánico y lo digital. Lo local y lo foráneo. La carrera en solitario de la valenciana Sandra Monfort (Pedreguer, 1992) se forja sobre ese cúmulo de dualidades. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Crímenes en la Fuente del Ibón – Un verano de leyenda 2025. 16 de agosto, 22 h. Fuente del Ibón, Parque Miguel Servet, Huesca. El Ayuntamiento de Huesca, a través de su Área de Turismo y con la colaboración de la Comarca de La Hoya, pone en marcha una nueva edición del programa “Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025”, una completa oferta de actividades culturales y de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre. El itinerario “Crímenes en la Fuente del Ibón”, con relatos de Óscar Sipán y música de la violinista Daniela Nikolova en uno de los rincones más bellos del Parque Miguel Servet.

Artilogios – Manhattan Fest 2025. 16 de agosto, 22 h. Sala El Gato Negro, Murillo de Gállego. La misión del Festival Manhattan es trasladar la excelencia artística a lugares de una gran riqueza paisajística o entornos naturales. Arte, cultura, naturaleza, turismo y lucha contra la despoblación se unen en este proyecto, imprescindible para la evolución de la zona y su entorno.

Marisol Aznar – Festival de los Castillos. 16 de agosto, 22.30 h. Plaza-Castillo, Albalate del Arzobispo.

Ara Mundi – XXXIV Festival Camino de Santiago. 16 de agosto, 22.30 h. Iglesia Parroquial de Santa Cilia. Partiendo de una formación humanista Ara Mundi busca ambientes sonoros que fusionan el canto antiguo (gregoriano, mozárabe, antiguo canto hispánico o polifonías medievales) con instrumentos étnicos de antiguas civilizaciones, como la india o china, aborígenes como la australiana, y otros instrumentos europeos modernos, mostrando también sus propias creaciones.

17 de agosto

Huesca Sertoriana. Yo, Cetina. 17 de agosto, 11 h. Oficina de Turismo, Huesca. El Ayuntamiento de Huesca, a través de su Área de Turismo y con la colaboración de la Comarca de La Hoya, pone en marcha una nueva edición del programa “Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025”, una completa oferta de actividades culturales y de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre.

Copiloto – SoNna Huesca. 17 de agosto, 19.30 h. Ermita de Santa Águeda, Berbegal. Copiloto es el nombre bajo el cual el músico oscense, Javier Almazán, lleva firmando sus trabajos discográficos desde que publicara su primer LP Defensa del artista que no existe en 2008 con el mítico sello Zaragozano “Grabaciones en el Mar” y con la producción de Paco Loco. El Festival Sonidos en la Naturaleza celebra su sexta edición con 27 conciertos y espectáculos de circo y teatro, acercando la cultura a los pueblos y dando a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

L. Hedlund & P. Lleida – Festival de Ribagorza XXVIII Clásicos en la frontera 2025. 17 de agosto, 20 h. Iglesia parroquial de Benabarre.

Zerkalo – Ciclo de cine ‘Tarkovsky/Bach’ del XXXIV Festival Camino de Santiago. 21 de agosto, 20 h. Cine Escuelas, Hecho. Proyeccción de El espejo, de Andrei Tarkovsky.